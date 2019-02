„Ich weiß nicht, warum das Polizeiaufgebot in Gauderndorf veranlasst wurde. Die Polizei sollte lieber die Tiertransporte kontrollieren und nicht die Leute mit einem Plakat“, erzählt David Richter, Mitglied des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) im Gespräch mit der NÖN.

Im Morgengrauen inspizierten die VGT-Tierschützer einen Tiertransporter in Ziersdorf. | Verein gegen Tierfabriken

Der Schlachthof Dachsberger in Gauderndorf, wo die 15 Tierschützer eine Mahnwache abhielten, war am Dienstag aber bereits die zweite Station des VGT: Zuerst statteten die Tierschützer im Morgengrauen einem Tiertransportunternehmen in Ziersdorf einen Besuch ab.

Sie inspizierten einen Transporter auf dem Parkplatz, denn die Tierschützer behaupten, dass die Schweine dort in Eiseskälte viel zu lange Zeit eingepfercht im Lkw verbringen müssen. „Das passiert ständig und es wir nichts dagegen gemacht. Darum haben wir aufgeschrien“, erklärt der Aktivist die Aktion in Ziersdorf.

Tierschützer versorgten Schweine mit Wasser

Die Tiere in Ziersdorf wurden von den Aktivisten mit Wasser versorgt, auch ausreichend Einstreu hätte gefehlt. „Die Tier mussten stundenlang auf hartem, eiskalten Metall stehen und liegen“, berichtet der VGT.

Von Ziersdorf werden die Schweine weiter in den Schlachthof Dachsberger in Gauderndorf transportiert. „In Niederösterreich ist die gesetzliche Lage klar“, sagt Richter. Tiertransporte dürfen nicht verzögert werden, die maximale Transportzeit darf 4,5 Stunden nicht überschreiten. „Die Tiere wurden zwischen 21 und 6 Uhr auf den Parkplätzen in Ziersdorf und Gauderndorf abgestellt“, heißt es in einer Aussendung des VGTs. „Statt zwei bis drei Stunden Fahrzeit betrug der gesamte Transport für die Schweine bis zu zwölf Stunden“, ärgert sich Richter.

Polizeieinsatz vor Schlachthof Dachsberger

Vor dem Schlachthof hielten die VGT-Mitglieder eine Mahnwache ab. Der Betrieb informierte die Polizei, wie Geschäftsführer Alfred Dachsberger im NÖN-Gespräch bestätigt. Zwei Personen wurden dabei sogar kurz angehalten.

Warum, erklärt der Horner Bezirkshauptmann Johannes Kranner: „Laut Versammlungsgesetz ist es notwendig, Demonstrationen mindestens 48 Stunden vor Beginn anzumelden. Darum habe ich die Beamte angewiesen, den Organisator zu identifizieren.“

Dachsberger führte Tierschützer durch Schlachthof

Für den VGT hatte die Begegnung mit Polizei und Schlachthofbesitzer aber auch etwas Gutes: „Wir wurden eingeladen, uns die Arbeitsweisen des Betriebes anzusehen. Das habe ich davor in meiner Tätigkeit noch nicht erlebt“, sagt Richter.

Es habe auch keinen Grund zur Beanstandung im Schlachthof gegeben. Dachsberger betonte, dass sein Betrieb großen Wert auf Tierschutz lege. „Wir haben die Demo auch nicht als gegen uns gerichtet verstanden. Auch wir sind gegen lange Transportwege für die Tiere“, sagt Dachsberger. Daher werden im Gauderndorfer Betrieb auch zu 100 Prozent Schweine aus Österreich – davon 95 Prozent aus Niederösterreich – verarbeitet.