"Mai Mai - Sau Sau": Nur ein Vorverkaufstag für Faschingssitzungen

Vorverkaufskarten zum Preis von 12 Euro gibt es am Samstag, 11. Februar, von 9 bis 11 Uhr im Musikheim Maissau; Restkarten am Gemeindeamt bzw. an der Abendkasse. Kinder haben am Sonntag freien Eintritt (gilt für die ersten drei Sitzreihen).

Zum Faschingsausklang, wo dann für längere Zeit zum letzten Mal der legendäre Maissauer Faschingsgruß „Mai Mai – Sau Sau“ zu hören sein wird, lädt diesmal die Freiwillige Feuerwehr Limberg am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 17 Uhr zum FF-Haus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.