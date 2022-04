17 Aussteller beim Ostermarkt in der Kellergasse

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Heuer erstmals als Co-Produktion veranstalteten Daniela Schmadlak, der „Wein4tler Atelierkeller“ und die „Mailberger Köllamauna“ einen Ostermarkt. Waren die Wettergötter am ersten Tag etwas ruppig, so zeigten sie sich am zweiten umso gnädiger. Im zauberhaften Ambiente der denkmalgeschützten Kellergasse konnte man allerlei Selbstgemachtes bewundern und verkosten. Die Kreativität der „Handwerkskünstler“ bot ein reiches Spektrum an Ausstellungsstücken.

Während Daniela Schmadlak die Organisation übernahm, kümmerten sich die Köllamauna um die Infrastruktur in der Kellergasse. Werbung und Grafik hatte Margot Pfeifer vom Atelierkeller übernommen.

Jeder der insgesamt 17 Aussteller fand seine Interessenten. „Es war schön, zu sehen, wie viel Kreativität und Sorgfalt in die einzelnen Produkte gesteckt wurden“, berichtet Bürgermeister Herbert Goldinger. Natürlich durfte auch ein Weinverkaufsstand (Maximilian Puhwein) nicht fehlen.

Gab es bei den Köllamaunan Deftiges und Pikantes, so verwöhnte der Atelierkeller mit Kaffee und Kuchen. Für große und kleine Freunde des Pimperle-Theaters von Ingrid Faltynek gab es Weinviertler Geschichten zu hören und zu sehen. Bei den Kindern sorgte ein „Osterhase“ für Aufregung. Geschichtenerzähler Franz Seidl brachte so manchen Zuhörer zum Schmunzeln. Ebenfalls gut angenommen wurde der Flohmarkt von Thomas Gruber im Kellermuseum. Die eine oder andere Antiquität kannten Besucher noch aus dem Haus der Großeltern.

Nachdem die Resonanz so positiv war, darf man davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr wieder einen Ostermarkt in Mailberg geben wird.

