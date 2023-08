Bürgermeister Hohl: „Wir sind eine Perle der Region“

Christoph Hohl war bis vor wenigen Wochen noch Vizebürgermeister von Mailberg und bereitet sich darauf vor, das Bürgermeisteramt zu übernehmen. Anfang Juli kam dann alles ganz plötzlich: Herbert Goldinger verstarb völlig unerwartet im Amt. Der 46-Jährige musste rasch einspringen. Die NÖN traf den Sozialdemokraten, um mit ihm über seine neue Rolle und Agenden der Gemeinde zu sprechen.

NÖN: Wie rasch konnten Sie sich auf Ihre Rolle als Gemeindechef einstellen?

Christoph Hohl: Mit dem plötzlichen Tod von Herbert Goldinger ging das für mich von null auf hundert, obwohl wir für diesen Herbst eine sanfte Übergabe geplant haben. In seinem Büro ist alles so liegen geblieben, wie es war, aber das lässt sich nun nicht ändern.

Wie ist die Gemeinde aufgestellt?

Hohl: Ich muss wirklich betonen, Herbert hat mir eine Gemeinde ohne Altlasten überlassen. Die Gemeindegebäude sind in gutem Zustand, auch finanziell sind wir gut aufgestellt. Das war mein großes Glück. Hinzu kommt, dass Amtsleiter Markus Spacek sowie seine Kollegin Petra Gruber und mein Vizebürgermeister Thomas Gruber mich sehr gut unterstützen. Beruflich habe ich meine Arbeitszeit reduzieren können. Mein Dank gilt auch meinem Arbeitgeber Thomas Zimmerer, dass ich jetzt nur noch zwei Tage in der Fahrschule tätig sein und mich die restliche Zeit ganz auf meine Arbeit in der Gemeinde konzentrieren kann.

Wie sieht es jetzt mit dem Projekt „Wohnen am Wasser“, mit dem Schwimmteich aus?

Hohl: Die Grundstücke sind an die Gemeinnützige Baugesellschaft (GEBÖS) verkauft, aber sie bauen jetzt nicht alles auf einmal, sondern starten zunächst mit einem Wohnhaus mit elf Wohnungen und den Reihenhäusern. Eventuell wird noch ein zweites Wohnhaus gebaut. Das Wasser im Teich haben wir nur zur Hälfte an die GEBÖS verkauft. Wir wollen, dass die Gemeindebevölkerung auch die Möglichkeit hat, den See mitzubenutzen. Es gab unsererseits ein Nutzungskonzept, das wurde aber von den Behörden nicht bewilligt, das muss jetzt überarbeitet werden. Die Wohnungen werden voraussichtlich Ende 2024 bezugsfertig sein.

Warum wurde der Teich gesperrt?

Hohl: Aufgrund anonymer Anzeigen kam es zu einer behördlichen Anordnung, den Teich zu schließen. Da ist zurzeit Baustellengelände, und da würden die vielen parkenden Autos und Badegäste den Bau möglicherweise behindern. Aber wir wollen in Zukunft eine sanfte Nutzung des Teiches ermöglichen, daran arbeiten wir jetzt.

Wie wollen Sie weitere Abwanderung in der Gemeinde verhindern?

Hohl: Wir sind dran, eine Baulanderweiterung umzusetzen. Das war auch meinem Vorgänger ein großes Anliegen, und es gibt bereits Gespräche mit dem Land und den Grundstückbesitzern. Wir sprechen von 30 Bauplätzen. Natürlich müssen wir die bestehende Infrastruktur unterstützen, wie den Nahversorger, der jetzt bei der großen Hitze Probleme mit der Kühlung hatte, da wollen wir helfen. Wir haben seit Kurzem drei gute Gas-trobetriebe, davon zwei Haubenlokale, und jetzt im Malteserschloss wieder einen Restaurantbetrieb. So gesehen sind wir eine Perle in der Region.

Wie läuft der Radtourismus?

Hohl: Wir haben die offenen Kellertüren, die abwechselnd von drei Winzern von Donnerstag bis Sonntag betrieben werden. Hier können sich Radler günstig und in angenehmer Weise ausrasten. Wir planen eine Radwegverbindung zwischen Mailberg und Seefeld-Kadolz, ohne dass man auf die Landesstraße fahren muss. Der Radweg wird rund vier bis fünf Kilometer lang werden, dabei werden bereits asphaltierte Güterwege miteinbezogen. Dazu müssen wir noch Gespräche mit dem Land und mit der Gemeinde Seefeld-Kadolz führen.

Mailberg hatte in der Vergangenheit mit Hochwasser zu kämpfen, wie sieht es mit den geplanten Rückhaltebecken aus?

Hohl: Da sind wir gut in der Zeit und haben dank Herbert Goldinger bereits ein gutes Netz an Rückhaltebecken. Mit dem Bau des großen Rückhaltebeckens wird heuer angefangen.

Wie ist Ihre Meinung zu PV-Anlagen oder Windrädern?

Hohl: Wir wollen die Gemeindegebäude mit PV-Anlagen bestücken bzw. haben die Anlagen bereits großteils errichtet. Windräder – da war mein Vorgänger kein großer Befürworter, und es würde auch nicht passen, wenn wir gerade mit unserer naturbelassenen Landschaft und unserer Kultur für den sanften Tourismus werben, aber dann von 250 Meter hohen Windrädern umzingelt sind. Ich finde, die Windräder passen wohl besser neben die Autobahnen, da wären auch die nötigen Leitungen leichter zu installieren als hier in unserer Gegend.

Welche neuen Projekte sind geplant?

Hohl: Wir wollen jetzt einmal die laufenden Projekte abarbeiten, bevor wir mit neuen anfangen. Ich habe schon einige Vorstellungen, aber die sind alle noch nicht spruchreif.