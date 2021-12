Erst Ja, dann doch Nein: Jähes Ende für Silvestergala

Für die leidgeprüften Gastronomen war die Nachricht ein weiterer Nackenschlag: Die ursprünglich für Silvester geplante Lockerung, um die Sperrstunde nach Mitternacht verlegen zu können, wurde in der jüngsten Verordnung wieder gestrichen. Das traf jene, die bereits ein großes Fest geplant hatten, wie das Haubenlokal im Weindomizil Hagn in Mailberg.

„Wir ziehen es trotzdem durch“, sagte Wolfgang Hagn nach der gar nicht frohen Botschaft im NÖN-Gespräch. Womit er freilich nicht meint, dass er die Verordnung missachten werde, sondern dass die Gala wie geplant starten wird und die Gäste das Haus eben um 22 Uhr verlassen müssen. Und einen kleinen Funken Hoffnung gab’s bei Redaktionsschluss ja doch noch, dass die Aushebelung der Ausnahme doch wieder ausgehebelt wird. Dann könnte es doch die Antipasti-Platte und das Glas Sekt um Mitternacht geben.

Die Gesamtsituation sei jedenfalls belastend, bestätigt Hagn. „Wenn es so weitergeht, wird es nicht lustig“, sagt der Mailberger und meint damit vor allem die Personalsituation. Die ständige Ungewissheit belastet die Mitarbeiter, viele suchen sich etwas anderes. Es wird immer schwieriger, gute Leute zu finden.

„Man kann schon Einschränkungen machen, aber die müssen passen. Es muss ein Fahrplan her, der hält“, betont Hagn, der derzeit 21 Mitarbeiter beschäftigt. Knapp 100 Gäste erwartet er zur Silvestergala. Zu viert an einem Tisch mit einem Meter Abstand. Ob hier die Infektionsgefahr tatsächlich höher ist, als wenn die Besucher nach 22 Uhr in bester Stimmung privat weiterfeiern, scheint er zu hinterfragen.

Aufgrund der befürchteten Omikron-Welle gilt bis auf Weiteres jedenfalls 22 Uhr als Sperrstunde. Kleinere Feiern dürfen bis zu 25 Personen besuchen, wenn diese geimpft oder genesen sind. Der 2G-Nachweis genügt auch bei Veranstaltungen bis zu 500 Teilnehmern mit zugewiesenen Plätzen.