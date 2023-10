Raritäten beim Flohmarkt in der Kellergasse Zipf

Das schöne Wetter kam wie bestellt, und viele der zahlreichen Waren wurden im Freien in der Kellergasse, weitere auch in den Presshäusern präsentiert: In der Mailberger Kellergasse Zipf ging erneut ein Flohmarkt über die Bühne, den Margot Pfeifer und Thomas Gruber organisiert hatten.

Etliche Objekte aus der Vergangenheit fanden so neue Besitzer. „Ich habe viele Jahre gesammelt, und jetzt möchte ich mich von einigen Dinge trennen“, sagte Gruber. Egal, ob schöne alte Sessel oder alte Staubsaugergeräte – hier wurde man fündig.

Obfrau Pfeifer bot vor allem altes Geschirr an, darunter auch Gmundner Keramik. Ingrid Faltynek, Puppenspielerin vom „Weinviertler Pimperle Theater“, war mit altem Hausrat auf dem diesjährigen Flohmarkt vertreten. Ein Stand bot allerlei Spiele für Kinder an, gleich anschließend fand sich der klassische Büchertisch mit CDs, der auf einem Flohmarkt natürlich nicht fehlen darf. Der bekannte Altwarensammler und Flohmarkt-Profi Lukas Hörmann aus Großkadolz zog viele neugierige Kunden mit seiner Auswahl an schönen Einzelstücken an.

Zur Stärkung zwischen den regen Verkaufsgesprächen gab es Kaffee und Kuchen, aber auch Brote mit Aufstrichen, und ein Glaserl Wein gehörte selbstverständlich dazu. So geriet der Flohmarkt für die Besucher zu einer guten Mischung aus Frühschoppen und Stöbern nach Raritäten.