100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Amethyst statt Diamant

Der Amethyst ist eine Besonderheit in Violett und zählt zu den Edelsteinen. Die Herkunft des Namens aus dem griechischen „amethystos – dem Rausche entgegenwirkend“ drückt den antiken Glauben aus, dass der Träger eines Amethysts gegen die berauschende Wirkung von Wein gefeit sei. Ein Becher aus Amethyst sollte ebenso nicht betrunken machen. Ein Edelstein wie gemacht fürs Weinviertel.

Das größte Amethystvorkommen Europas befindet sich unweit der Stadt Maissau. Bereits 1845 wurde bei Steinbrucharbeiten zufällig eine große Amethyst-Ader entdeckt, jedoch die Arbeiten nicht weitergeführt. Die ersten gezielten wissenschaftlichen Grabungen fanden 1986 unter der Aufsicht des Krahuletz-Museums Eggenburg statt.

In der Zeit bis 1994 wurden auf diesem Gebiet mehrere große Amethyste gefunden. Das Vorkommen in Maissau weist einen gesicherten Verlauf von etwa 400 Metern auf. Der in den Jahren 1987 bis 2000 amtierende Bürgermeister Alfred Winkler erkannte die Möglichkeit, aufgrund dieser geologischen Besonderheit Kultur- und Tourismusentwicklung in der Region voranzubringen, und gab mehrere diesbezügliche Studien in Auftrag.

Ab September 1999 ergaben Bodenuntersuchungen und Sondierungsgrabungen, dass eine „Gesamtmächtigkeit“ des weltweit einzigartigen Bänderamethystes von etwa einem Kilometer angenommen werden kann. Ein Ergebnis all dieser Vorarbeiten war 1999 die Gründung der „Maissauer Amethyst GmbH“ mit der Stadtgemeinde Maissau als Hauptgesellschafterin. Danach begann die systematische Freilegung des weltweit einzigartigen Ganges durch die Maissauer Amethyst-Gesellschaft.

Baubeginn für die „Amethyst Welt Maissau“ war im Mai 2002. Bereits Ende 2004 wurden der Schaustollen, der zentrale Amethystpavillon mit Ausstellungsräumen und Multimedia-Show, der Kraftgarten und Amethystpark für Esoteriker sowie ein Erlebnisspielplatz mit angeschlossenen Restaurants fertiggestellt. Damit stand der feierlichen Eröffnung im Februar 2005 durch Landeshauptmann Erwin Pröll nichts mehr im Weg.

Wirtschaftliche Turbulenzen sorgten fast fürs Aus

Nach Erweiterungen des Geländes um ein neues Edelsteinhaus 2012 und einer seit Mai 2013 fertiggestellten Schmuckwerkstätte kam die Amethyst Welt in späteren Jahren in wirtschaftliche Turbulenzen. Am 3. Jänner 2018 meldete das Unternehmen wegen Zahlungsunfähigkeit, auch aufgrund fehlender Besucherzahlen, Insolvenz an. Der Betrieb sollte jedoch weitergehen. Und das tat er auch.

Am 1. April dieses Jahres eröffnete die Sonderausstellung „Glanzvolles Waldviertel – Edelsteine aus NÖs Schatzkammer“ anlässlich des Zehn-Jahres-Jubiläums des Edelsteinhauses der Amethyst Welt.

