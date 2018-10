Bei einem Wohnungsbrand in Maissau (Bezirk Hollabrunn) ist am Mittwochabend eine 57-Jährige ums Leben gekommen.

Die Frau, die in dem Gebäude gewohnt hatte, starb an den Folgen eine Rauchgasvergiftung, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Brandursache war Gegenstand weiterer Ermittlungen.