Amethyst Welt: Geschäftsführer wirft das Handtuch

Überraschender Rückzug des Geschäftsführers der Amethyst Welt Maissau. Christian Riedel, der erst mit November 2021 die Geschäftsführung übernommen hat, macht jetzt einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Platz.

Am Wochenende ging die Neuausschreibung der Geschäftsführungsposition der Maissauer Amethyst GmbH (MAG) hinaus. Im Zuge einer Neuorganisation sei diese erfolgt, heißt es. Bewerbungsschluss ist der 30. September. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Riedel die Geschäfte führen.

Seitens der Gesellschafter der MAG heißt es, dass Christian Riedel sehr gute Arbeit geleistet habe, was durch die Umsatz- und Besucherzahlen belegbar sei. Die MAG habe in den letzten Monaten das „beste Ergebnis ever“ gebracht, sagt etwa Rudolf Bulant, Vorsitzender der Stillen Gesellschafter.

Wurde vom Rücktritt des Geschäftsführers überrascht: Josef Klepp. Foto: Günter Rapp

Was den plötzlichen Abgang betrifft, so zeigt sich auch Bürgermeister Josef Klepp überrascht. Mehrheitseigentümer der MAG ist die Stadtgemeinde Maissau. Der Stadtchef zu den sich überschlagenden Ereignissen in der Touristenattraktion: „Geschäftsführer Riedel hat uns mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen seine Funktion zur Verfügung stellt. Wir müssen nun baldmöglichst die Führungsposition neu besetzen.“

Die NÖN kontaktierte auch Noch-Geschäftsführer Christian Riedel. „Es sind gesundheitliche Gründe, die mich zum Rückzug zwingen. Es ist mir einfach zu viel geworden“, erklärt dieser. Viele Faktoren hätten die Arbeit der Geschäftsleitung überaus schwierig gemacht.

