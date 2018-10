Im März nahmen die Gläubiger den Sanierungsplan an und es kam zu einer Trennung von Langzeitgeschäftsführer Josef Piller. Nun leitet der erfahrene Mineralien- und Edelsteinunternehmer Josef Sparrer die Maissauer Amethyst GmbH, die am 20. Oktober mit einer langen Nacht der Edelsteine („Opal Spezial!“) noch ein Highlight im diesjährigen Veranstaltungsprogramm zu bieten hat. Wie geht es ihm nach einem halben Jahr an der Spitze der Tourismusattraktion?

NÖN: Mit welchen Ansprüchen und Zielen haben Sie im Frühjahr Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer aufgenommen?

Sparrer: Mein zentrales Ziel war und ist es, klare privatwirtschaftliche Regeln einzuführen und das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu organisieren und zu führen.

Als Unternehmer haben Sie mit „Sparrer Mineralien“ und der „Edelstein KG“ langjährige internationale Erfahrungen. Wie können Sie diesen Erfahrungsschatz in Maissau einbringen?

Sparrer: Während meiner fast 20-jährigen Tätigkeit in der Finanzdienstleistung habe ich in meiner Freizeit leidenschaftlich Mineralien gesammelt. Im Zuge von Reisen durch die ganze Welt und bei Besuchen der großen Mineralienmessen in den USA konnte ich viele internationale Kontakte knüpfen. Auf dieser Basis habe ich kontinuierlich eine der hochwertigsten Mineraliensammlungen in Europa aufgebaut. Teile davon sind ja gegenwärtig auch im Edelsteinhaus der Amethyst Welt ausgestellt. Mittlerweile betreibe ich die Firma „Sparrer Mineralien“ seit 26 Jahren mit großem Erfolg. In dieser Zeit wurde auch meine Gattin vom „Edelsteinfieber“ erfasst. Sie hat sich ein beachtliches Fachwissen um den Edelsteinschmuck angeeignet und führt seit zehn Jahren sehr erfolgreich die „Edelstein KG“. Gemeinsam dürfen wir uns heute zu den Besten in unserer Zunft zählen. Schon in den vergangenen Jahren konnten wir gemeinsam viel von unserem Fachwissen an die Mitarbeiter der Amethyst Welt weitergeben. Das kann aber noch weiter ausgebaut werden und soll den mittlerweile größten Mineralien- und Edelsteinshop Österreichs, der in der Amethyst Welt zu finden ist, zusätzlich beflügeln. Denn Kunden wissen eine sehr gute Fachberatung immer zu schätzen.

Ihr Arbeits- und Lebensmittelpunkt liegt in Oberösterreich. Wie schaffen Sie die - auch geographische – Mehrfachbelastung?

Sparrer: Die Stadt Maissau ebenso wie die Landschaft hier am Übergang von Wald- und Weinviertel sind ganz wunderbar und sehr lebenswert. Die wöchentliche lange Fahrzeit nehme ich daher gerne in Kauf. Die Mehrbelastung schaffe ich durch Konsequenz. Ich habe mir genaue Regeln aufgestellt. Derzeit „verbrauche“ ich mehr als 50 Prozent meiner Zeit in der oder für die Maissauer Amethyst GmbH. Mit beruflichen Einsätzen fern der Heimat habe ich allerdings schon Erfahrung: Von 1989 bis 1995 war ich als Verkaufsleiter in Tirol tätig, obwohl meine Familie in Oberösterreich lebte. Ich kam damals nur am Wochenende nach Hause.

Sie haben die Geschäftsführung der Amethyst Welt in der schwierigsten Phase der Maissauer Tourismusdestination übernommen. Wie würden Sie die aktuellen Entwicklungen und die Herausforderungen der letzten Monate zusammenfassen?

Sparrer: Das Insolvenzverfahren hat mit einem Ausgleich geendet. Die MAG hat sich dabei verpflichtet, 30 Prozent der offenen Beträge in drei Jahresraten an die Gläubiger zu bezahlen. Die erste Rate ist bereits bezahlt worden. Das Geld für die zweite Rate, die im März 2019 fällig wird, konnte durch unsere konsequente Arbeit und die gemeinsamen Anstrengungen des gesamten Teams bereits erwirtschaftet werden. Eine Herausforderung bestand sicherlich darin, in kürzester Zeit einen Überblick über die verschiedenen Geschäftsbereiche, und damit über die Optimierungspotenziale zu erhalten – diesen Überblick habe ich mittlerweile. Der Sanierungsprozess hat es erforderlich gemacht, in kurzer Zeit größere Erträge zu erwirtschaften – diese haben sich durch diverse Umstellungen im Betrieb und die Akzente, die wir in den letzten Monaten gesetzt haben, eingestellt. Besonders wichtig war es natürlich, das Vertrauen bei allen Partnern und Mitarbeitern wieder herzustellen. Die Zusammenarbeit hat sich heute normalisiert.

Was zeichnet die Amethyst Welt Maissau als eines der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs besonders aus und wo soll der Weg in den nächsten Jahren hinführen?

Sparrer: Die Amethyst Welt Maissau bringt ihren Besuchern auf eindrucksvolle Art und Weise ausgewählte Wunder der Natur näher. Im Amethyst-Schaustollen kann man die Entstehung der Kristalle geradezu fühlen. Im Edelsteinhaus ist darüber hinaus die natürliche Schönheit von Mineralien und Edelsteinen aus aller Welt zu erleben. Die Amethyst Welt steht meines Erachtens im Besonderen für diese beiden Hauptattraktionen, die es nirgendwo sonst zu erleben gibt, sowie für das bei Kindern immens beliebte Schatzgräberfeld. Was ich für die Zukunft schaffen möchte, ist es, die Verweildauer des einzelnen Gastes in unserem Ausflugsziel noch auszubauen.

Worauf dürfen sich Besucher in diesem Jahr noch besonders freuen?

Sparrer: Da gibt es mehrere Programmpunkte, die ich gerne hervorheben möchte: Am 20. Oktober öffnen wir die Amethyst Welt weit über die normalen Öffnungszeiten hinaus – für die „Lange Nacht der Edelsteine“, die heuer ganz im Zeichen unseres Jahresschwerpunkts, des Opals, steht. Zwischen 18 und 22 Uhr ist das Edelsteinhaus mit seinen modernen Schauräumen für alle Besucher kostenlos zugänglich, und damit auch die laufende Sonderausstellung „Opale – Das edelste Feuer der Welt“. Die Schau präsentiert die farbenprächtigsten und faszinierendsten Opale aus aller Welt, darunter der größte je gefundene Boulder-Opal. Ein Didgeridoo-Performer sorgt für die musikalische Umrahmung. Im Shop werden nicht nur kostenlose Heilsteinvorträge zur Kraft, Wirkung und zum richtigen Umgang mit Mineralien geboten, die Besucher haben auch die exklusive Gelegenheit, seltene Opale selbst zu erwerben. Für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt. Ein weiteres Highlight heuer ist unsere „Christkindl-Aktion“. Jeder, der ab 1. November im Amethyst Shop einkauft, bekommt 10 Prozent der Einkaufssumme für den nächsten Einkauf gutgeschrieben.

In Maissau gab es zuletzt Kritik der Opposition, weil im Gemeinderat über die Amethyst Welt nur im nicht öffentlichen Teil der Sitzung berichtet wurde. Warum war das so?

Sparrer: Die politische Kritik kann ich nicht verstehen. Ich habe mich an diesem Abend den Gemeinderäten aller Parteien erstmals vorgestellt. Weiters habe ich dem Bürgermeister - wie schon angekündigt - einen großen Geldbetrag als Rückführung der Insolvenzhilfe übergeben. Es sind keine Entscheidungen angestanden, die von den Gemeindevertretern zu bewilligen waren. Daher wurde dieser Rahmen für den Termin gewählt.