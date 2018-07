Am 27. Juli hält der Gartensommer hier Einzug. Zu diesem Saisonhöhepunkt erwartet die Besucher bei der „Opal-Nacht“ ab 19 Uhr ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, märchenhaften Show-Einlagen und kulinarischen Genüssen aus Down Under.

Australiens Nationalstein, der Opal, bildet in dieser Vollmondnacht den roten Faden. Musikalische Höhepunkte bieten das Jazz-Ensemble von „Brunos Big Band“ sowie Didgeridoo-Performer Ansgar-Manuel Stein. Die Performance-Gruppe „Living Plants“ wird den Amethyst Park in eine Zauberwelt zum Leben erwachter Pflanzen verwandeln.

Zwischen 19 und 21 Uhr werden die Pforten des Edelsteinhauses für alle Besucher geöffnet. Hier ist bis zum Jahresende die spektakuläre Sonderausstellung „Opale – Das edelste Feuer der Welt“, Österreichs größte Opal-Schau, zu erleben – an diesem 27. Juli hautnah und kostenlos im Rahmen einer Führung.

Hintergrund:

Die bisher spektakulärste und farbenprächtigste Sonderausstellung der Amethyst Welt Maissau ist seit Anfang März im Edelsteinhaus zu erleben. Die Sonderschau „Opale – Das edelste Feuer der Welt“ präsentiert die außergewöhnlichsten Opale aus aller Welt.

Wie bei einem Kaleidoskop nehmen Opale je nach Blickwinkel ein unterschiedliches Aussehen an und schimmern in den vielfältigsten Ausprägungen. Der Grund für diesen spektakulären Effekt sind mikroskopisch kleine Kugeln des Minerals Cristobalit, die in die Kieselgelmasse eingelagert sind und durch Reflexionen und Interferenzen des Lichts das typische „Opalisieren“ bewirken. Legenden der australischen Aborigines zufolge entstammen die Farben des Opals dem Regenbogen, der genau an jener Stelle die Erde berührt habe. Dementsprechend wird der Opal auch „Geschenk vom Himmel“ oder „Stein der Tausend Lichter“ genannt.

Vom roten Sand Australiens bis zum Feuer Mexikos zeigt die Ausstellung der Amethyst Welt sämtliche Ausformungen dieses ganz besonderen Edelsteins. Absolutes Highlight ist der mit 42 kg weltweit größte je gefundene Boulder-Opal, der in der Amethyst Welt zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird.