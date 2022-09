Bundesheer-Abschied: Stadtchef Klepp bald auch in Polit-Pension?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Spatzen pfeifen es schon lange von den Dächern und es gibt massive Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von ÖVP-Bürgermeister Josef Klepp. Beflügelt wurden diese Vermutungen zuletzt durch die bereits geplante Ablöse von Klepp als Gemeindeparteiobmann der ÖVP durch Gemeinderätin Christa Fleschitz.

Mit 31. August trat Josef Klepp als Vertragsbediensteter des Österreichischen Bundesheeres beim Militärkommando Wien in den Ruhestand. Sein Abteilungsleiter Oberst Michael Jedlička erwähnte in seiner festlichen Ansprache vor allem jenes Attribut, welches sich in der 40-jährigen Laufbahn von Klepp als sehr charakteristisch herauskristallisiert hat, nämlich seine absolute und immerwährende Verlässlichkeit – „ein Qualitätsbegriff für die Arbeitsleistung von Josef Klepp“.

Es wird sich etwas ändern, wann und wie, das ist noch nicht ganz geklärt.“

josef Klepp, ÖVP-Bürgermeister in Maissau

Als Wirtschafts- und Nachschubunteroffizier im Stellungshaus Wien war Josef Klepp seit 1991 für die gesamte Logistik im Referat „Stellung der Ergänzungsabteilung“ des Militärkommandos Wien zuständig und somit ein wichtiger Faktor für einen reibungslosen Ablauf im Stellungsverfahren, bei dem medizinische und psychologische Tests durchgeführt werden, um die Eignung zum Wehrdienst festzustellen.

„Die Ergänzungsabteilung bedankt sich bei Josef Klepp für seine gewissenhafte und loyale Dienstleistung, wünscht ihm alles Gute für den dritten Lebensabschnitt, viel Erfolg, vor allem aber auch viel Freude und persönliches Glück im Kreise seiner Familie“, sagte Jedlička.

Bürgermeisterwechsel doch nicht mehr allzu fern?

Wie aus gut unterrichteten ÖVP-Kreisen verlautet, könnte es durch einen „Halbzeit-Rücktritt“ nun auch bald einen Wechsel an der Spitze der Stadtgemeinde Maissau geben. „Sicherlich aber nicht vor der Bundespräsidentenwahl“, so ein Informant hinter vorgehaltener Hand zur NÖN.

Als mögliche Kandidaten wurden – auch von ÖVP-Kollegen aus den Nachbargemeinden – immer wieder drei Namen genannt: Michaela Gilli-Brickl, Christa Fleschitz und Franz Kloiber. Wobei Letzterem offenbar die größten Chancen aufs Bürgermeisteramt eingeräumt werden. Durch seine Funktion als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maissau hat sich Kloiber aufgrund seines Durchsetzungsvermögens, vor allem beim Bau des neuen FF-Hauses und der Führung seiner Wehr, großes Ansehen erworben.

Bürgermeister Klepp hält sich trotz der anhaltenden Gerüchte noch sehr bedeckt, gibt aber im Gespräch mit der NÖN zu, dass es zu einem Wechsel an der Spitze der Stadtgemeinde kommen wird. „Es wird sich etwas ändern, wann und wie, das ist noch nicht ganz geklärt.“ Es seien außerdem Gespräche mit der ÖVP-Bezirkspartei ausständig. Da brauche es noch einige Klärung bezüglich des Zeitpunktes eines Amtswechsels.

Und eine Halbzeitbilanz von Stadtchef Klepp sei auch noch zu erstellen, heißt es.

