Dorfschwester sieht sich "als Helfer in der Not"

In einem NÖN-Bericht wurde kürzlich eine prekäre Situation rund um die mobile Pflege in der Region aufgezeigt. Eine, die tagein, tagaus hilft, den Pflegebedarf abzudecken, ist die mobile Dorfschwester Susanne Fröhlich. Seit Jänner dieses Jahres betreut sie Pflegebedürftige.

NÖN: Wie groß ist Ihr Betreuungsgebiet?

Susanne Fröhlich: Ursprünglich war meine Tätigkeit für die Gegend rund um den Manhartsberg geplant. Tatsächlich führt mich meine tägliche Praxis mittlerweile in den gesamten Bezirk Hollabrunn, aber auch in den Bezirk Tulln, in die Region Wagram sowie zu Patienten in den Bezirk Korneuburg.

Warum haben Sie sich selbstständig gemacht?

Fröhlich: Lange Jahre war ich in der Langzeitpflege als Pflegedienstleiterin tätig. Nun habe ich mir einen Traum verwirklicht und arbeite freiberuflich als Dorfschwester Susanne.

Kommt es hier nicht zu einer Konkurrenzsituation mit großen Pflegediensten, wie Hilfswerk, Volkshilfe und Caritas?

Fröhlich: Sicher nicht. Die Nachfrage ist groß und ich kann für Patienten auch kurzfristig tätig werden. Oft sind es Angehörige von Menschen, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die brauchen kurzfristig Unterstützung, die ich anbieten kann. Abgesagt habe ich jedenfalls bisher noch keinem, der mich kontaktiert hat.

Das heißt aber wohl auch, dass Sie mehr oder weniger rund um die Uhr im Einsatz sind?

Fröhlich: Ich habe tatsächlich eine Sieben-Tage-Woche, aber meine Arbeit ist abwechslungsreich und spannend. Von der Heimhilfe über die Hauskrankenpflege bis zur Begleitung zum Arztbesuch – bei mir kommt alles aus einer Hand.

Wie entsteht der Kontakt zu Ihren Kunden?

Fröhlich: Manchmal kommen die Angehörigen von Pflegebedürftigen durch Zufall zu mir, oft ist es aber die Mundpropaganda, die Kontakte entstehen lässt. Durch die Vertrauensbasis, die aufgebaut wird, empfehlen mich viele zufriedene Kunden dann weiter.

Sind es nur kurzzeitige Pflegeeinsätze, eben nach Krankenhausentlassungen, oder auch längerfristige Patientenbetreuungen?

Fröhlich: Viele Kunden hab‘ ich in längerer Betreuung. Manchmal ist es aber auch nur die Überbrückung, bis etwa eine 24-Stunden-Betreuung aufgebaut werden kann.

Sehen Sie sich als Nothelfer, der den Pflegenotstand minimieren kann?

Fröhlich: Ich kann wohl nur einen kleinen Beitrag zum Pflegenotstand bringen, aber als Ein-Frau-Betrieb sicher nicht die Not für alle Hilfsbedürftigen lindern. Dennoch sehe ich mich als Helfer in der Not. Für mich zählt auf jeden Fall bei allen Einsätzen die Qualität vor der Quantität.

