Geschäftsführer für Amethyst Welt bald fix

Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer bzw. einer Geschäftsführerin für die Amethyst Welt Maissau geht ins Finale. Das bestätigt Bürgermeister Franz Kloiber, Vertreter des Mehrheitseigentümers, der Stadtgemeinde Maissau, an der Maissauer Amethyst Gmbh.

Allerdings sollen nach der Entscheidung der Gesellschafter und des Gemeinderates zuerst einmal die Amethyst-Welt-Mitarbeiter informiert werden, wie Kloiber betont.

Anlässlich der Goldgräbertage, die in der Amethyst Welt kürzlich mit großem Erfolg zu Ende gegangen sind, kam es zu einem Treffen von Neo-Bürgermeister Franz Kloiber und Interims-Geschäftsführer Florian Hengl mit Jasmin Baumann, einer der leitenden Amethyst- Welt-Mitarbeiterinnen. Der Bürgermeister wollte sich kurz nach Amtsantritt persönlich vom großen Publikumszuspruch überzeugen. Hengl versuchte sich bei der Gelegenheit auch einmal selbst als Schatzsucher im Schürffeld sowie in der Goldwaschanlage.

Während sich die Geschäftsführersuche in der Gemeinde also in der finalen Phase befindet, laufen in der Touristenattraktion die Vorbereitungen auf den nächsten und gleichzeitig letzten Höhepunkt im aktuellen Jahresprogramm: die „Lange Nacht der Edelsteine“ samt Startschuss für den „Christkindlrabatt“ im Amethyst-Shop.

