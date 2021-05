„Die Probenarbeit wird im Zuge der geltenden Covid-Verordnungen mit Ende Mai wieder aufgenommen. Die erste Probe fand bereits am Freitag statt – darauf haben wir uns alle schon sehr gefreut“, sagt Katharina Liebl, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtmusik Maissau.

Mit etwas Verspätung soll der Tag der Blasmusik am 19. Juni stattfinden: nachmittags in Gumping, Wilhelmsdorf, Oberdürnbach und Maissau. Gespielt wird an unterschiedlichen Plätzen in den Orten.

Voll durchgeplant ist auch die Sommertour 2021 der Stadtmusik – mit Auftritten „Am Weinberg“ in Maissau am 2. Juli, in Wilhelmsdorf am 16. Juli, „Am Berg“ in Maissau am 30. Juli, in Oberdürnbach am 13. August sowie in der Hans-Friedrich-Straße in Maissau am 27. August. Als krönender Abschluss steht das Musizieren im Rahmen des Kirtags von 10. bis 12. September beim Musikheim am Plan.

Sollte ein Termin der Sommertour abgesagt werden müssen, wird dieser in der darauffolgenden Woche abgehalten. Corona-bedingte Änderungen seien aber jederzeit auch kurzfristig möglich. „Im Herbst sind nach wie vor das Herbstkonzert am Nationalfeiertag und diverse Aktivitäten im Advent geplant“, informiert Musikobmann Hubert Wimmer.

Da die Stadtmusik Maissau auf Facebook von ihrer Partnerkapelle aus Tirol zur „#throwbackchallenge21“ nominiert wurde, erfolgte jetzt dazu die Produktion eines kurzen Videos, in dem sich der „alte Obmann“ Robert Döller und der „neue Obmann“ Hubert Wimmer unterhalten – über die Corona-Zeit; darüber, wie es früher war; mit Tipps für die Amtszeit als Obmann etc. Dazwischen werden alte Videos aus der Zeit vor Corona eingeblendet.