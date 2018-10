Aus zwei mach eins: Bei der Mitgliederversammlung der SPÖ Maissau und der SPÖ Limberg wurden, wie berichtet, die beiden roten Lager zur Stadtorganisation Maissau-Limberg zusammengelegt. Die NÖN sprach mit dem neuen Vorsitzenden Markus Weese (43) darüber, warum Maissau bunter werden soll.

NÖN: Warum war es nötig, die beiden Organisationen zusammenzulegen?

Markus Weese: Ich habe nie verstanden, warum wir hier zwei Gruppen haben. Es ist doch besser, als eine starke Gruppe aufzutreten. Das wurde mit der Zusammenlegung erreicht: Unsere Kräfte sind jetzt gebündelt. So können auch rascher Entscheidungen getroffen werden.

Wurde die Zusammenlegung von allen gutgeheißen?

Natürlich gab und gibt es kritische Stimmen. Aber das ist gut so, das ist mir auch wichtig. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier, da kommt es immer zu Kritik, wenn sich etwas verändert. Die SPÖ bleibt in jeder Katastralgemeinde vertreten, nur unsere Strukturen sind jetzt schlanker geworden. Bei der Jahreshauptversammlung haben wir gesagt: Ja, wir wollen zusammenarbeiten.

„Ich kann gut mit Menschen“

Wie kam es, dass Sie zum Vorsitzenden gewählt wurden?

Es ehrt mich, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Und es freut mich, dass die Wahl einstimmig war. Ich kann gut mit Menschen. Ich glaube, die Mitglieder sehen mich als Mann der Mitte, zwischen Maissau und Limberg.

Welche Herausforderungen stehen demnächst an?

Unter der größten, der Zusammenlegung, können wir schon ein Hakerl machen. Unser Ziel ist es, bei den Gemeinderatswahlen ein kräftiges Plus einzufahren und langsam die Mehrheit der ÖVP zu brechen und aufzulösen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Wir wollen zeitgemäßer, offener und auch digitaler – das ist mir als ITler besonders wichtig – werden. Wir müssen Plattformen für die Sorgen und Meinungen der Bevölkerung schaffen und diese dann in den Gemeinderat hineintragen. Wenn wir uns so präsentieren, dann haben wir Chancen.

Was ist Ihr langfristiges Ziel für die Stadtgemeinde Maissau?

Wir müssen unbedingt die Schuldenbremse ziehen. Dazu braucht es eine stärkere Opposition, mehr Kontrolle. Der Gemeinderat muss politisch wieder bunter und ein Ort des Geschehens werden. Jetzt ist das kaum möglich, weil Entscheidungen im schwarzen Hinterzimmer getroffen werden.

Sie sind 2011 von Wien nach Maissau übersiedelt, leben jetzt hier mit Ihrer Frau und Ihren beiden Kindern. Haben Sie sich schnell eingelebt?

Ja, ich bin jetzt ein g’standener Maissauer. In Wien heißt’s immer: Am Land is‘ ja fad. Aber genau das Gegenteil ist der Fall! Es ist auch viel persönlicher. Ich bin Pendler und wenn ich nach Hause komme, dann grüßt mich dort der eine Nachbar und da der andere. Das war in Wien nicht so.