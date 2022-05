Lückenschlüsse bei Radwegen der Region Manhartsberg in Planung

Werbung

Alle Gemeinden der Region Manhartsberg haben in den Frühjahrssitzungen die Zielvereinbarung zur „familienfreundlichenregion Manhartsberg“ beschlossen und damit die Audit-Phase abgeschlossen. Die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen ist bereits angelaufen.

Beim ersten Treffen der Projektgruppe in Grafenberg startete die Arbeit an dem von den Bürgern am wichtigsten bewerteten Thema: die Vernetzung der Rad- und Wanderwege in der Region.

Zum ersten Projektgruppentreffen luden Regionalberaterin Manuela Hirzberger (NÖ.Regional) und „KLAR! Horn“-Managerin Bettina Pommerenke gemeinsam ein, da Radwege auch im Arbeitsprogramm der Horner Klimawandel-Anpassungsmodellregion ein Thema sind. Konkret sollen bis nächstes Jahr Klimawandel-Radrouten geschaffen werden, welche Zeichen der Klimaänderungen in der Region setzen und Bewusstsein schaffen sollen.

In der Region Manhartsberg gibt es bereits mehrere Freizeit-Radwege, die nun – entsprechend dem Ziel der familienfreundlichen Region – durch Lückenschlüsse zu einem Rundweg durch alle Regionsgemeinden verbunden werden sollen.

