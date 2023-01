Neuer Chef: Amethyst-Welt angelt sich Tourismusprofi

Werbung

Nach dem doch überraschenden Rücktritt von Christian Riedel als Geschäftsführer der Maissauer Amethyst Gesellschaft hat die Stadtgemeinde Maissau seit September nach einer neuen Geschäftsführung gesucht. Nun ist fix: Der in Maissau wohnhafte Gerhard Stark übernimmt im Frühjahr die Geschicke der beliebten Ausflugsdestination und tritt damit in die Fußstapfen von Florian Hengl, der den Betrieb noch bis Ende März interimistisch leitet.

Immerhin hatten sich mehr als 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Leitung des weit über Niederösterreich hinaus bekannten Ausflugsziels beworben. Mit Gerhard Stark fiel die Wahl der Gemeindeführung letztlich auf eine Persönlichkeit, die neben einer wirtschaftlich fundierten Führungserfahrung auch über langjähriges und internationales Know-how im Tourismusbereich verfügt.

Mit zahlreichen Projekten großes Netzwerk aufgebaut

Der designierte Geschäftsführer hat seine Ausbildung unter anderem an der Wiener Universität für Bodenkultur absolviert und war mehrere Jahre Büroleiter und Vorstandsmitglied in der Organisation von „die umweltberatung“ in St. Pölten. In der Firma pronatour hat Stark in den vergangenen 17 Jahren mit seinem strategischen und operativen Führungsgeschick das Projekt- bzw. Prozessmanagement grundlegend etabliert.

Als Projektleiter hat er gemeinsam mit seinem Team zahlreiche nationale und internationale Projekte unter dem Gesichtspunkt der Wertschöpfung für die jeweilige Region entwickelt und dabei ein großes Netzwerk mit Tourismusverbänden, Bergbahnen, Beratungsfirmen, Fördermittelgebern und Gemeinden aufgebaut.

„Mit dieser reichhaltigen Expertise wird Gerhard Stark die Amethyst-Welt Maissau ungemein bereichern und als attraktives Familienausflugsziel nachhaltig weiterentwickeln“, sind sowohl Bürgermeister Franz Kloiber als auch Interimsgeschäftsführer Florian Hengl überzeugt.

Bis zum Amtsantritt Anfang April liegt die wirtschaftliche Verantwortung des Maissauer Top-Ausflugsziels weiterhin bei Hengl, der gemeinsam mit Stark an den Saisonhighlights 2023 sowie zukunftsträchtigen Maßnahmen zur Attraktivierung des Tourismusbetriebes arbeitet.

Nach einer kurzen Winterpause hat die Amethyst-Welt ab 4. Februar wieder Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, geöffnet.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.