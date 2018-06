„Zu den Wochenenden ist das Hotel sehr gut mit Hochzeitsgästen ausgelastet“, schildert der Pächter. Durch die „Alte Schmiede“ in Ravelsbach und das Schloss in Mühlbach steige der Bedarf an Hotelzimmern überdies beträchtlich, ist er zuversichtlich. Während der Woche kommen Touristen und Geschäftsreisende.

Das Hotel hat zwar keinen Restaurantbetrieb, man kann es aber für private Feste buchen. Von Donnerstag bis Sonntag ist von 7 bis 12 Uhr das Kaffeehaus geöffnet, mit Reservierung gibt es auch ein Frühstück. „Wir wollen nur im Jänner schließen, das heißt, wir stellen fast auf einen Ganzjahresbetrieb um“, berichtet Riedrich. Zudem wurde eine Elektrotankstelle errichtet.

Bürgermeister Josef Klepp mit Gattin Rosi, Nationalratsabgeordneter Richard Hogl, Alfred Babinsky von der Wirtschaftskammer sowie Ziersdorfs Vizebürgermeister Hermann Fischer zeigten sich als Ehrengäste vom neuen Konzept überzeugt.