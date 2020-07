Pkw wurde in Amethyst-Kreisverkehr katapultiert .

Im großen und markanten Maissauer Amethyst-Kreisverkehr, Horner Bundesstraße in Richtung Wien, prallte am Freitagnachmittag ein Pkw gegen die Begrenzungsmauer. Der Wagen wurde auf die Grünfläche geschleudert und kam in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stillstand.