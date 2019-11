ÖVP-Gemeinderat Anton Hofstetter, Vertreter der Stadtgemeinde Maissau im Mittelschulausschuss Ravelsbach, hat das Handtuch geworfen. Zur Überraschung vieler Mandatare, da es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung eigentlich um die Übernahme der anteiligen Honorarkosten für die Planung einer Gesamtsanierung der Neuen Mittelschule in Ravelsbach gegangen war.

Rapp Will die „Sparvariante“ nicht mittragen:Anton Hofstetter, ÖVP.

Von 70.000 Euro muss die Stadtgemeinde Maissau 14.385 Euro übernehmen. „Ist das Thema damit vom Tisch?“, wollte NEOS-Mandatarin Ulrike Vojtisek-Stuntner wissen. ÖVP-Stadtchef Josef Klepp bejahte, dass eine Gesamtsanierung vom Tisch sei. Dafür soll es eine „Sparvariante“ um 1,3 Millionen Euro statt der angedachten 7-Millionen-Euro-Variante geben. Das wiederum veranlasste Gemeinderat Hofstetter nun zum Rücktritt als Delegierter des NMS-Ausschusses.

„Eine Totalsanierung wäre für die Gemeinden unfinanzierbar gewesen, deshalb wurde sie letztlich verworfen. Weil man aber bis zuletzt darauf gehofft hat, wurden in den letzten Jahren auch keine Reparaturen durchgeführt“, erklärt Hofstetter. Bei einer Sitzung des Schulausschusses wurde klar, dass sich die Mehrheit der Delegierten – neben Maissau auch die Schulgemeinden Ravelsbach sowie Hohenwarth-Mühlbach – für eine Sparvariante aussprachen. „Eine reine Salamitaktik, weil in den kommenden Jahren eine neue Heizung, thermische Sanierung etc. anfallen werden“, so Hofstetter.

Eine gemeinsame Mittelschule im Schmidatal, wie er sie seit langem gefordert hat, sei nicht durchführbar und damit „vom Tisch“. Hofstetter wollte das nun ins Auge gefasste „Projekt gegen jede Vernunft“ keinesfalls mittragen.

Die Honorarkosten des Planers wird die Stadtgemeinde Maissau allerdings begleichen. Die Abstimmung erfolgte mit Mehrheit, Vojtisek-Stuntner sowie Heinz Fischer (SPÖ) enthielten sich der Stimme.