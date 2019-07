Die Stadtgemeinde Maissau will Erneuerungen an zwei Spielplätzen, jenen der Amethyst Welt und einen in Oberdürnbach, finanziell unterstützen. Bei ersterem geht es um 14.000 Euro, Oberdürnbach soll 2.500 Euro für eine neue Seilbahn bekommen. Das schmeckt NEOS-Mandatarin Ulrike Vojtisek-Stuntner gar nicht. Sie meint, das Geld wäre in den Sand gesetzt, weil die Spielplätze nicht genutzt würden.

