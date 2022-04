Stadtchef zufrieden: Schulden sanken um 400.000 Euro

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Als „grundsätzlich erfreulich“ bezeichneten sowohl ÖVP-Bürgermeister Josef Klepp als auch der stellvertretende Prüfungsausschussobmann Anton Hofstetter (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Rechnungsabschluss 2021. Kein Wunder: Trotz Pandemie konnte der Schuldenstand der Gemeinde um rund 400.000 Euro reduziert werden. Darüber hinaus verfügt die Stadtgemeinde über rund zwei Millionen Euro liquide Mittel.

Investitionen konnten ebenfalls getätigt werden, unter anderem ins Amtsgebäude, die Straßenbeleuchtung und den Straßenbau. Der Schuldenstand der Gemeinde lag mit 31. 12. 2021 bei 11.217.573 Euro. Beschlossen wurde der Rechnungsabschluss 2021 schließlich einstimmig.

Pellets statt Öl. „Weg vom Öl!“ heißt es jetzt auch für die Dorfzentren in Limberg und Eggendorf am Walde. Umgestellt wird auf Pellets-Zentralheizungsanlagen. Den Auftrag für Limberg erhält die Firma Wimmer aus Sitzendorf (35.626 Euro), den für Eggendorf am Walde die Firma Lehner aus Ebersbrunn (31.593 Euro). Die Vergabe erfolgte ebenso einstimmig wie für die Elektrikerarbeiten im Feuerwehrhaus-Zubau Unterdürnbach. Die Anbotssumme der Firma Wiesböck aus Maissau umfasst 19.503 Euro, wobei mehrere Arbeiten von den Feuerwehrleuten selbst erledigt werden sollen, wie im Gemeinderat erklärt wurde.

Tablets für die Volksschule. Mit zwölf neuen Tablets wird die Volksschule Maissau ausgestattet. Jede Klasse erhält drei Stück. Die Anschaffung erfolgt nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss bei der Firma gemdat NÖ zum Preis von 4.896 Euro.

