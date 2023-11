Pfarrteam machte die Nacht der 1.000 Lichter möglich

„Zeit für mich, für Gott, für Ruhe“ war das Motto der Nacht der 1.000 Lichter am Tag vor Allerheiligen in der Stadtpfarrkirche Maissau. Pfarrgemeinderat Josef Piller las zwei Stunden lang meditative Texte zur Musik. Unterstützt wurde er von Pfarrgemeinderat Josef Schwaiger. Und erfreulicherweise viele Gläubige folgten der Einladung und nahmen Platz in der Kirche.

Doch auch die Kommunikation kam an diesem Abend nicht zu kurz. Im Pfarrheim, in den Räumen der Pfarrbücherei, hatten Pfarrmitarbeiter eine Agape bereitet. Bei Kaffee, Kuchen, Wein und alkoholfreien Getränken konnte ein reger Gedankenaustausch stattfinden.