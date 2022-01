Maissauer Party hatte Nachspiel vor Gericht

Über zwei Stunden hörte sich Richter Erhard Neubauer die Versionen von sechs Angeklagten – alle plädierten auf nicht schuldig – an. Alle sechs waren an einer Schlägerei bei einer Zwei-Euro-Party in Maissau beteiligt. Angeklagt waren drei Freunde: Ein 18-Jähriger Hollabrunner sowie zwei ein Schüler (19) und ein Student (20) aus der Gemeinde. Sie besuchten gemeinsam das Fest im September. Dort trafen sie auf die restlichen Angeklagten, einen 20-jährigen Rekruten sowie zwei Schmidataler, 26 und 39 Jahre.

Alle mussten sich wegen des Raufhandels, der leichte Verletzungen zur Folge hatten, verantworten. „Er war nicht dabei, das ist ein willkürlicher Strafantrag“, stellte der Verteidiger des 39-Jährigen sofort klar.

Gunter Österreicher, Verteidiger der drei Freunde, fasste die damalige Situation aus Sicht seiner Mandanten zusammen: Der Schüler und der Student hätten gerade getanzt, als sie bemerkten, dass der 18-Jährige von drei Personen angepöbelt wurde. „Zunächst verbal, dann auch tätlich.“ Auslöser soll das „ausländische Aussehen“ des Hollabrunners gewesen sein. „Seine Familie lebt schon in dritter Generation in Österreich“, betonte Österreicher. Wenn einer der drei eine Tätlichkeit gesetzt hätte, sei das aus „reiner Notwehr“ geschehen, seine Mandanten seien freizusprechen.

"Sie wollten, dass ich mit ihnen vors Zelt gehe"

Der 18-Jährige schilderte, dass er gegen 2 Uhr Früh am Rand des Partyzelts gestanden sei und seinen beiden Freunden beim Tanzen zugesehen habe, da seien der Rekrut und der 26-Jährige gekommen und hätte sich über sein Aussehen lustig gemacht, gefolgt von rassistischen Äußerungen. „Sie wollten, dass ich mit ihnen vors Zelt gehe“, erinnerte sich Hollabrunner.

Als er das nicht gemacht habe, sei er von den beiden gestoßen worden, einer habe ihn am Hals gepackt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der zweite ebenso. „Es kam auch ein Dritter dazu und hat mich geschlagen und getreten.“ Als diesen Dritten identifizierte der 18-Jährige den 39-Jährigen.

"Das gibt eine Verleumdungsanzeige!"

Seine beiden Freunde erkannten den Mann ebenfalls wieder. Hier bohrte der Verteidiger nach und wollte wissen, welche Farbe das T-Shirt seines Mandaten gehabt habe und ob er einen Bart getragen hatte. Daran konnten sich die drei Angeklagten nicht mehr erinnern. Dennoch waren sie sicher, dass er bei der Schlägerei kräftig mitmischte. „Das gibt eine Verleumdungsanzeige, das versprech‘ ich Ihnen!“, glaubte der Verteidiger den jungen Männern nicht.

Der 39-Jährige selbst gab an, mit seiner Tochter bei der Party gewesen zu sein. Dort habe er den 20-jährigen und den 26-jährigen Angeklagten getroffen und auch ein paar Bier mit ihnen getrunken. Bei einer Schlägerei sei er nicht dabei gewesen. „Ich bin Krankenpfleger und habe eine Waffenbesitzkarte. Da lass ich mich auf sowas doch nicht ein!“, beteuerte er.

Am Hals gepackt und mit Daumen in den Kehlkopf gedrückt

Der 19- und der 20-Jährige gaben an, dass sie ihrem Freund sofort zu Hilfe geeilt waren, als sie die Pöbelei mitbekommen hatten. „Er hat mich am Hals gepackt und mir den Daumen in den Kehlkopf gedrückt“, beschuldigt der Rekrut den 19-Jährigen, ihn verletzt zu haben. Dieser schilderte die Situation aber umgekehrt. Erst als er und sein Freund um Hilfe gerufen hätten, hätten die anderen drei von ihnen abgelassen.

Am Parkplatz hätten sie dann den Rekruten wieder getroffen und ihn nach Kontaktdaten des anderen gefragt, weil sie Anzeige erstatten wollten. Bedroht hätten sie dabei niemanden.

"Sie haben gesagt, sie würden mich umbringen"

Der 26-Jährige wie auch der 20-Jährige behaupteten, dass die drei Freunde sie immer angesehen und später angegriffen hätten. Nach der Schlägerei im Partyzelt sei der 20-Jährige verfolgt worden. „Ich habe ihnen meine Handynummer gegeben, weil ich Angst hatte. Sie haben mich bedroht und gesagt, sie würden mich umbringen“, schilderte der 26-Jährige. Diese Version bestätigte seine Freundin im Zeugenstand.

Das alles spielte sich zwischen zwei und vier Uhr früh ab. Alle, bis auf den Studenten – er war der Autofahrer – gaben an, leicht alkoholisiert gewesen zu sein. Als Neubauer einige der Partyfotos ansah („Heutzutage wird ja alles gefilmt und fotografiert und dann per WhatsApp verschickt.“), schüttelte er allerdings den Kopf: „Da muss reichlich Alkohol geflossen sein.“ Auch Bilder vom Brustkorb des 18-Jährigen lagen ihm vor, Fußabdrücke waren darauf zu erkennen.

Ein Angeklagter lehnte Diversion sofort ab

„Für mich ist klar: Die Angeklagten 1, 5 und 6 haben auf 2, 3 und 4 hingeschlagen“, so das Fazit des Richters nach der Anhörung der sechs Angeklagten und zehn Zeugen. Er bot den beiden Maissauern und dem Rekruten eine diversionelle Lösung an, da alle drei unbescholten waren. „Sicher nicht!“, kam es sofort vom Verteidiger des 39-Jährigen. Sein Mandant lehnte die angebotene Geldbuße von 1.100 Euro ab. Der 20-Jährige (500 Euro) und der 26-Jährige (1.100 Euro) akzeptierten die Diversion.

Der Hollabrunner und seine beiden Freunde wurden freigesprochen. Und so gab es schließlich nur für den 39-Jährigen einen Schuldspruch wegen Raufhandels, er soll 3.000 Euro bezahlen. „Wir legen volle Berufung ein“, erklärte der Verteidiger sofort.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren