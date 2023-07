In Hollabrunn werden junge Künstler ermutigt, kreativ zu sein

An der Malakademie KIDS in Hollabrunn konnten die Teilnehmenden im Alter von 6 bis 19 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen, und hatten die Möglichkeit, unterschiedliche Techniken (Zeichnung, Malerei, Collage, Monotypie, Kleinplastiken) zu erlernen und verschiedenste Materialien auszuprobieren (Graphit, Kohle, Tusche, Ölkreiden, Aquarellfarben, Acrylfarben, Buntstifte, Ton). In ihrer Arbeit wurden sie durch die professionelle Künstlerin Ilse Sandmair begleitet, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand und sie ermutigte, auch abseits der Kreativakademie kreativ zu werden.

Als Angebot des „MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich“ hat sich die Kreativakademie Niederösterreich der künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben. Im nun abgeschlossenen Schuljahr 2022/23 fanden insgesamt 70 Akademien an 28 Standorten statt. Gemeinsam mit den niederösterreichischen Musikschulen bietet die Kreativakademie Niederösterreich in allen Regionen des Landes ein vielfältiges Angebot, um Kunst für alle Sinne spürbar zu machen, zu vermitteln und junge Talente in ihren individuellen Begabungen zu fördern.

Die Anmeldephase für das kommende Schuljahr 2023/24 läuft noch bis 29. September 2023 unter www.mkmnoe.at/angebote-fuer-kinder-jugendliche/kreativakademie.