Cannabis-Anbau: "Habe Haus meines Vaters missbraucht"

Richter Manfred Hohenecker klärte über Cannabis auf. Pfeiffer

Starke Hüft- und Rückenschmerzen ließen einen 40-jährigen Ungarn als Schmerztherapie zu Gras greifen. In weiterer Folge baute er im Haus seines Vaters in Mallersbach selbst Cannabis-Pflanzen an und brachte es auf beachtliche 530 Stück.

Dafür war er am Landesgericht Korneuburg angeklagt und seit der Hausdurchsuchung am 8. September dieses Jahres auch in Haft. Darüber hinaus lautete die Anklage auf „Entziehung von Energie“, Paragraf 132 im Strafgesetzbuch, weil er den Zählerkasten der NÖ Netz GmbH im Zeitraum von 14. Juli bis 8. September umgangen habe. Zwar war der Angeklagte geständig zu den Vorwürfen, druckste da und dort dann aber doch herum. Er habe nicht die Absicht gehabt, den Strom dauerhaft zu stehlen und die Überbrückung des Zählerkastens wäre nur zum Besten der Kabel gewesen, die waren nämlich alt.

Die Geständigkeit war auch in dem Punkt ein wenig brüchig, als dass die Pflanzen zur Herstellung von legalem CBD gedacht waren, um dementsprechende Produkte herzustellen. Dazu stellte Richter Manfred Hohenecker klar, dass die beim Angeklagten konfiszierten Pflanzen nicht für die Herstellung von CBD geeignet sind, sondern ausschließlich für THC.

„Ich habe das Haus meines Vaters missbraucht“, drückte der 40-Jährige die Einsicht in sein Fehlverhalten durchaus glaubhaft aus, zu der wohl auch die knapp drei Monate Haft beigetragen haben.

Der Mann war bisher unbescholten, das Urteil lautete auf zwölf Monate Freiheitsstrafe, davon acht Monate bedingt, was für den ungarischen Webdesigner bedeutet, dass er Weihnachten bei seiner Familie verbringen wird können.