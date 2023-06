Das finden Hollabrunner Kinder an ihrer Heimat am schönsten

Die Kinder waren eingeladen, ein Bild von ihrem persönlichen Highlight zu malen, das sie Gästen in ihrem Umfeld unbedingt zeigen würden. Aus dem Land um Hollabrunn machten die beiden Hollabrunner Volksschulen mit, die ASO Hollabrunn, die Volksschule Breitenwaida und die Volksschule Wullersdorf. Die Werke jeder Kleinregion werden jeweils von einer dreiköpfigen Jury betrachtet.

Die Hollabrunner Ergebnisse werden am 5. Juni im Beisein von Bürgermeister Alfred Babinsky und Schulstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly verkündet und auch im Rahmen des Volkskulturfestivals am 23. Juni - am Tag der Jugend - auf der Bühne am Hollabrunner Hauptplatz präsentiert.

„Es sind wundervolle Werke entstanden“

Die Gewinne kommen jeweils der ganzen Klasse des jungen Künstlers zugute: Ein Geldpreis kann für eine Klassenaktivität verwendet werden. Für den 1. Platz winken Euro, für den 2. Platz 200 Euro und der 3. Platz wird mit 100 Euro bedacht. Was HoMaG-Chefin Julia Katschnig bereits verraten kann: „Es sind sehr beeindruckende, wundervolle Werke entstanden.“

Im nächsten Schritt werden die besten Bilder aller Kleinregionen von einer fünfköpfigen Jury betrachtet, die sich aus jeweils einem Jurymitglied aus jeder der vier Kleinregion sowie der Garser Graffiti-Künstlerin Sarah-Maria Kupfner („SIUZ“) zusammensetzt. Für die Klasse des Bezirkssiegers gibt es ein besonderes Highlight: Ende Juni gestaltet Kupfner mit der ganzen Klasse ein Graffiti-Kunstwerk.

Katschnig freut sich jedenfalls sehr, dass sich so viele Schüler mit dem Thema „Unsere Region“ auseinandergesetzt haben.