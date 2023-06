Hollabrunn bekommt zwei neue Gemeinderäte

„Carina Scheuer legt ihr Mandat aus persönlichen Gründen zurück“, bestätigt die geschäftsführende ÖVP-Gemeindeparteiobfrau Marlis Schmidt, „die Jugend erhält aber weiterhin Unterstützung“. Nachfolger wird Sebastian Zahlbruckner aus Aspersdorf, der bei der Gemeinderatssitzung Ende Juni als Gemeinderat angelobt werden soll.

„Die Entscheidung, ein Mandat zurückzulegen, fällt niemandem leicht. Carina hat die Verantwortung, die ihr durch die Vorzugsstimmen gegeben wurde, die letzten dreieinhalb Jahre gut gemeistert, aber im Leben verschieben sich die Prioritäten und so sind wir übereingekommen, dass sie ihr Mandat zurücklegt,“ erklärt Schmidt und streut dem Nachfolger bereits Rosen: „Mit Sebastian Zahlbruckner haben wir einen engagierten, jungen Politiker, der sich bereits in der Jungen Volkspartei engagiert und bei der letzten Gemeinderatswahl nur knapp den Einzug in den Gemeinderat verpasst hat.“

„Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit für unsere Gemeinde,“ unterstreicht ÖVP-Gemeindeparteiobmann Alexander Rausch.

Designierter neuer ÖVP-Gemeinderat in Hollabrunn: Sebastian Zahlbruckner. Foto: ÖVP

Auch bei Maria Klaus dürften persönliche Gründe hinter dem Abschied aus dem Gemeinderat stecken. SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant will sich vor der Juni-Gemeinderatssitzung aber nicht zu der anstehenden Personalrochade äußern.