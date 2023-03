Landjugend des Bezirks begeisterte mit Silber und Bronze

Tausende Mitglieder aus dem ganzen Bundesland kamen zusammen. Die Landjugend Leonhofen (Projekt „Leonhofner Panoramablick - egal ob Nord, Süd, Ost oder West, der schönste Ausblick im Melktal steht fest!“) wurde zum Landessieger des Projektmarathons 2022 gekürt. Anja Bauer (22) aus dem Landjugend-Bezirk Stockerau und Markus Höhlmüller (22) aus dem Bezirk Scheibbs wurden als neue Landesleitung vorgestellt.

Arbes neu, Hofbauer-Schmidt dankte ab

Beim eröffnenden Wortgottesdienst fesselte Pfarrer Johann Wurzer mit seinen Worten, während der „Sing wos!-Chor 2023“ für die Umrahmung sorgte. Der scheidende Landesobmann Johannes Baumgartner und Leiterin Anja Bauer blickten auf ein herausforderndes, aber dennoch erfolgreiches Jahr mit 15 neu gegründeten Landjugend-Vereinen zurück. Neu ins Team des Landesvorstandes in Vertretung für das Weinviertel wurde Simon Arbes von der Landjugend Hollabrunn gewählt. Katharina Hofbauer-Schmidt aus Hohenwarth hat nach zwei Jahren im Landesbeirat ihr Amt zurückgelegt.

87 Gruppen aus allen vier Vierteln des Landes stellten sich im vergangenen Jahr beim Projektmarathon der Herausforderung, 42,195 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. 33 goldene, 28 silberne und 16 bronzene Auszeichnungen wurden vergeben. Silber gab es für die Landjugend-Gruppen aus Hohenwarth, Hollabrunn, Pfaffstetten und Pulkau. Die Projektmarathon-Projekte aus Haugsdorf, Großnondorf und Guntersdorf wurden mit Bronze ausgezeichnet. Die Landjugend-Gruppen aus Maissau und Schrattenthal haben das Prädikat „erfolgreich teilgenommen“ erhalten. Nach dem Festakt ging es bei Kuchenbuffet, Heurigen und in der Partyhalle weiter.

So läuft der Projektmararthon ab ...

Beim Projektmarathon erhält jede Gruppe eine Aufgabenstellung, die binnen 42,195 Stunden erledigt werden muss. Diese Aufgabe wird von einem Projektbetreuer der Landjugend und der zuständigen Gemeinde beschlossen und bis zum Tag der Ausführung geheim gehalten. Nach Bekanntgabe des Projekts am Freitag starten die Teams sofort mit der Planung und Ausführung der Aufgaben und können selbst Zusatzaufgaben gestalten. Am Sonntag muss das Projekt der Gemeinde im Zuge einer bestehenden oder eigenen Veranstaltung präsentiert werden. Zusätzlich zur Ausführung muss die Gruppe eine Mappe gestalten und einen Webblog auf www.projektmarathon.at führen, auf dem sie ihre Arbeitsschritte und besondere Momente dokumentieren. Abschließend erfolgt die Präsentation vor einer Jury. All diese Komponenten führen zu dem Ergebnis, das am Tag der Landjugend erstmals offiziell verkündet wird.

Die vielfältigen Projekte reichten vom Gestalten von Rastplätzen, Wander- und Radwegen, über die Restaurierung von Brücken, bis hin zur Errichtung eines Outdoor-Fitnessstudios

Teilgenommen:

Landjugend Maissau: „Platzerl mit Gefühl“; ein Barfußweg mit verschiedenen Materialen wurde errichtet. Außerdem wurde eine Laube gebaut, welche in Zukunft von Weinreben bewachsen werden soll.

Landjugend Schrattenthal: „Renovierung Rathaus“; hier wurden die Fenster des Rathauses renoviert, indem sie abgeschliffen und neu gestrichen wurden.

Bronze:

Landjugend Bezirk Haugsdorf: „Durchstarten zum Weingarten“; für vorbeikommende Radfahrer wurde eine Rast mit Aussicht errichtet. Neben den Sitzgelegenheiten wurde eine Tafel mit Panoramabeschreibungen gestaltet.

Landjugend Großnondorf und Guntersdorf: „Pfusch die Mauer“; die heruntergekommene Friedhofsmauer wurde von der Landjugend neu verputzt und renoviert.

Silber:

Landjugend Hohenwarth: „Green dream! Spiel- und Rätselspaß mit Erholungsfaktor“; der Spielplatz in Hohenwarth wurde erneuert und kreativ gestaltet. Sträucher wurden als lebendiger Zaun errichtet, Bäume gesetzt und ein Rätsel- und Stationenweg gestaltet.

Landjugend Hollabrunn: „Generationen - Spielplatz Eggendorf“; es wurde ein Generationenspielplatz errichtet. Es wurde ein Erlebnisweg für Kinder gestaltet, eine Hecke gepflanzt, eine Hängematte montiert und die Sitzgelegenheit renoviert.

Landjugend Pfaffstetten: „Servas, bussi und baba!“; es wurden beide Ortseinfahrten erneuert. Bei der Ortseinfahrt kommend von Ebersbrunn wurde die Trockenmauer gesäubert und eine Informationstafel zum Thema Biodiversität gestaltet. Bei der Ortseinfahrt kommend von Ravelsbach wurde die Brache gesäubert und gestaltet.

Landjugend Pulkau: „Begleite Lisi und Hansi auf dem renovierten Quellenweg.“; es wurde der Waldlehrpfad "Quellenweg" renoviert und mit Highlights wie Lehr- Wissens- und Spielestationen für Kinder ausgestattet. Außerdem wurden die Brücken und Übergänge erneuert und ausgebessert.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.