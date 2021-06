Wenn sich normalerweise ein Schüler auf der Anklagebank von Richter Erhard Neubauer einfindet, dann erhält dieser einen Vortrag, weil er Drogen konsumiert hat, vielleicht muss er sich auch wegen Vandalismus oder Körperverletzung verantworten.

Im Falle eines Schülers aus dem Land um Hollabrunn war es anders, er wurde wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt: Am 15. Jänner krachte ein Tesla frontal mit einem Lieferwagen auf der Landstraße 51 vor Maria Roggendorf zusammen. Der Fahrer des Lieferwagens (55) war im Auto eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort.

„Es tut mir so irrsinnig leid“, sagt der Schüler reumütig. „Die Sache ist klar, er bekennt sich schuldig“, sagt sein Verteidiger. Die einzige offene Frage, die bisher nicht geklärt werden konnte und in Anbetracht des Unfallausgangs auch irrelevant ist: War das andere Fahrzeug an jenem Abend ohne Licht unterwegs?

Der 18-Jährige war jedenfalls etwas zu schnell auf der Landstraße – 108 km/h statt der erlaubten 100 km/h –, als er von einem Hollabrunner Fast-Food-Lokal nach Kammersdorf gefahren ist. Dabei schnitt er die Linkskurve. „Ich habe die Kurve geschnitten, weil ich das andere Fahrzeug nicht gesehen habe“, sagt der junge Angeklagte. Richter Neubauer geht davon aus, dass ihm der andere Wagen mit Licht entgegengekommen ist. „Ihr Tesla hat abgeblendet.“ Der Fernlichtassistent mache das aber auch, wenn das Licht auf reflektierende Straßenschilder treffe, versichert der Schüler.

Dennoch, das Verfahren war schnell beendet, der Schüler erklärte sich schuldig. „Die größte Strafe ist ohnehin, dass er damit leben muss, dass er ein anderes Menschenleben auf dem Gewissen hat“, bat der Verteidiger auch in Hinblick auf das Alter seines Angeklagten um ein mildes Urteil. Neubauer verurteilte den Unbescholtenen, gegen den auch in der Verkehrssünderkartei noch nichts vorliegt, schließlich zu drei Monaten bedingter Haft.