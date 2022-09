Maria Roggendorf Rampe gebaut, um Lkw aus Straßengraben zu hieven

Lesezeit: 2 Min Christoph Reiterer

E in mit Asphalt vollbeladener Lkw kam am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr zwischen Maria Roggendorf und Wullersdorf von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Die FF Wullersdorf rückte zur Bergung an.