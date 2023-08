Sommer-Genusstour startete bei Schwein und Huhn

Die Weinviertler Produzenten und Direktvermarkter luden am Sonntag (6.8.) zur Sommer- Genusstour ein, damit ihre Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Das Wetter war zwar nicht besonders einladend, doch die Betriebe freuten sich über viele Interessierte.

So auch der Betrieb von Familie Kraus in Maria Roggendorf. Dieser ist vor allem durch das Hühnermobil bekannt. Neu im Angebot sind aber auch die Stadlschweine, die sich eine prominente Abordnung genauer ansehen wollte. Neben Bauernkammerobmann Fritz Schechtner und Landtagsabgeordnetem Richard Hogl besuchten Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker, Leader-Obmann Peter Steinbach, Leader-Geschäftsführerin Renate Mihle, Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und der Retzer Bürgermeister Stefan Lang den Betrieb.

Der Stadl von Ingrid und Johannes Kraus war gesteckt voll, die Gäste genossen neben Mehlspeisen und Kaffee den herzhaften Schweinsbraten und Weine aus dem Hause Rohrer. Das bescheidene Wetter minderte das Interesse am Betrieb nicht. Als Johannes Kraus die Stadlschweine und Hühner vorstellte, fand sich stets eine wissbegierige Gruppe. „Wir wollten unsere Produkte immer schon direkt vermarkten“, erzählte er. Begonnen habe alles mit den Erdäpfeln.

Tierhaltung von Australien abgeschaut

2017 startete der Betrieb mit dem Hühnermobil. Das Geschäft mit den Eiern läuft gut. „Wir wollten aber auch Fleisch anbieten“, berichtet Kraus, weshalb die Familie schließlich aufs Stadlschwein gekommen ist. „Tierwohl ist uns sehr wichtig“, verweist er auf die Freilandhaltung. „Ich war vor 20 Jahren in Australien und hab' das dort gesehen“, schildert er. Seitdem wollte er diese Art der Haltung, die in Österreich mit sehr viel Aufwand und Bürokratie verbunden sei, auf seinem Hof in Maria Roggendorf umsetzen.

Jetzt leben die Schweine in einem Außenklimastall von 35 Quadratmetern. Allein auf dieser Fläche dürfte die Familie 26 dieser Tiere halten, um biotauglich zu sein. „Derzeit haben wir zehn, maximal halten wir 20“, erzählt Kraus, der seinen Schweinen zusätzlich einen Auslauf im Freien bietet.