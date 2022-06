160-facher Dank für Retzer Marterl-Spender

Werbung

Mit dem Gedanken „Es ist ein Abend der Freude“ eröffnete Regionalleiter Thomas Krottendorfer die Lange Nacht der Kirchen am Klemens-Maria-Hofbauer-Pilgerweg im Herzen der Weinstadt Retz. Drei Stationen standen heuer im Fokus, um auf das Leben und Wirken des Heiligen aufmerksam zu machen.

Den Höhepunkt bildete die erste Station am Klemens-Maria-Hofbauer-Platz, wo ein Kleindenkmal mit einer Statue des Heiligen gesegnet wurde. Das Kleindenkmal wurde von der Caritas-Tagesstätte Unternalb errichtet. Fünf Jahre nach der ersten Idee für den Pilgerweg bildete diese Eröffnung, die vom Chor RhytMix und der Jungschar musikalisch umrahmt wurde, einen weiteren Akzent am bereits etablierten Pilgerweg von Tasswitz nach Wien.

160 Schokopralinen: "Ein Schokogenuss pro Kilometer"

Bürgermeister Stefan Lang und Kulturstadtrat Stefan Fehringer lobten die Arbeit der Initiatoren. Als Mitinitiator verlor Tourismusexperte Reinhold Griebler nie die Vision eines Marterls am Pilgerweg und übernahm die Kosten für die Statue. Krottendorfer dankte dem Spender mit 160 Schokopralinen, „einen Schokogenuss pro Kilometer, den wir mit dem Pilgerweg realisiert haben“.

Die Segnung erfolgte durch Pfarrer Clemens Beirer, der die Arbeit der Caritas im Weinviertel als beispielgebend hervorhob. Er war selbst Mitautor der Pilgerweg-Broschüre und an der Gründungsidee beteiligt. Das gemeinsame Anliegen, „Grenzen und Barrieren zwischen Ländern, Gemeinden, Pfarren und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen“, wie Krottendorfer weiter ausführte, wurde beim Genuss des gesegneten „Klemensweckerls“ vertieft.

Die Eröffnung fand in hybrider Form statt. Auch bei den weiteren Stationen – der Kirche Maria am Gestade (Reliquien des Heiligen) und in Ziersdorf – konnte man virtuell dabei sein.

