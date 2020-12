In Sitzendorf/Schmida führten 80 Mitarbeiter 760 Testungen durch, davon waren laut Vizebürgermeister Florian Hinteregger neun positiv. Lobende Worte kamen von Bürgermeister Martin Reiter: „Ich danke meinem Vizebürgermeister und allen Beteiligten für die hervorragende Organisation der Massentestung. Auch die Verpflegung klappte hervorragend und ich.“

Im Turnsaal der Sitzendorfer Volksschule waren drei Teststraßen aufgebaut. 20 Personen arbeiteten in vier Schichten. "Diese Personengruppen setzten sich aus freiwilligen Helfern, Feuerwehrangehörigen, Rotkreuz-Sanitätern und Gemeindebediensteten zusammen. Im Team war auch Gemeindearzt Erik Höller“, berichtet Florian Hinteregger, im Zivilberuf als Angestellter bei Notruf Niederösterreich beschäftigt, in dessen Händen die Organisation lag. Speziellen Dank für die reibungslose Zusammenarbeit richtete er an Daniel Stefan, Elisabeth Authrieth und Gerhard Mauer sowie FF-Unterabschnittskommandant Günther Westermayer.“

UHC war ebenfalls mitten drin statt nur dabei

Nur ein einziger positiver Fall bei 3.554 Testungen war am Sonntagabend, 21.30 Uhr, in der offiziellen NÖ-Statistik für Hollabrunn vermerkt. In der Bezirkshauptstadt fanden im Stadtsaal sowie in der Sporthalle (Weiviertelarena) die Coronatests statt. Dabei konnte man sich bei einer der sechs Teststraßen kostenlos auf Covid-19 checken lassen. Das sportliche Aushängeschild, der UHC Hollabrunn, beteiligte sich mit zahlreichen freiwilligen Helfern und trug damit zu einem reibungslosen Ablauf bei.

"Es freut mich sehr, dass unserem Aufruf über 30 Spieler und Mitarbeiter gefolgt sind. Wir sehen es als unsere soziale Verpflichtung an, dass wir uns bei dieser Aktion beteiligen und die Gemeinde damit ein wenig unterstützen", betont UHC-Manager Gerhard Gedinger. Und er fügt hinzu: "Wir werden sicherlich auch für die nächste Testung Leute zur Verfügung stellen können, weil etliche Mitarbeiter bereits eine diesbezügliche Zusage abgegeben haben."