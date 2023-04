Bezirk Hollabrunn: „Normalität kehrt in die Schule zurück“

Alle Jahre wieder bereiten sich Schüler der Abschlussjahrgänge intensiv auf ihre letzten Prüfungen vor. Im Gymnasium werden diese unter dem Namen „Matura“ zusammengefasst, während Schüler der berufsbildenden Schulen mit einer Reife- und Diplomprüfung (RDP) abschließen. Einige Pandemie-bedingte Erleichterungen sind ab diesem Jahr wieder Geschichte. „Es kehrt in allen Lebenslagen wieder Normalität ein, so auch in der Schule“, beschreibt es Hollabrunns HAK-Direktorin Andrea Filz.

So wird die mündliche Matura in diesem Jahr wieder stattfinden. Gewisse Entlastungen wie die Einberechnung der Jahresnote bleiben jedoch erhalten. „Ein Teil der Schüler wünscht sich weitere Erleichterungen“, weiß Filz. Es seien aber alle gut von den Lehrkräften vorbereitet worden, ist die Direktorin zuversichtlich für den 2023er-Termin und rechnet mit ähnlich guten Ergebnissen wie in den Vorjahren.

Maturanten wurden gut vorbereitet

Ingrid Lehner-Pfennigbauer, Direktorin des Erzbischöflichen Gymnasiums in Hollabrunn, erwartet ebenfalls solide Leistungen: „Die Maturanten wurden das ganze Jahr über gut vorbereitet und haben zusätzliche Förderstunden erhalten.“ Dass die Arbeitszeit bei den schriftlichen Prüfungen wieder wie vor der Pandemie ist, finde sie äußerst positiv. „Die Themengebiete bei der mündlichen Matura sind nicht mehr eingeschränkt. Das finden die Maturanten nicht ganz okay, aber sonst passt es für sie auch“, meint die Leiterin der Privatschule.

Die heurigen Maturajahrgänge haben sicher einen wichtigen Teil ihrer Schulzeit in Lockdowns und Homeschooling verbracht, dennoch werden ihnen viel weniger Erleichterungen gewährt. Ist das Okay? Ja, meint Barbara Sablik-Baumgartner, Leiterin der Retzer Tourismusschulen (HLT): „Die Kandidaten haben ein normales Schuljahr hinter sich und es war inzwischen möglich, auch den Lehrstoff, der in der Corona-Zeit durchgenommen wurde, zu festigen.“

„Einberechnung der Jahresnote ist größte Erleichterung.“

Doch wie ergeht es nun Schülern und deren Eltern mit der heurigen Reifeprüfung? Matthias Zumbo ist Schüler der 5. Klasse für Maschinenbau in der HTL Hollabrunn und bereitet sich bereits für die Matura vor. „Meine Klassenkollegen und ich sind uns sicher, dass die größte Erleichterung der heurigen Matura die Einberechnung der Jahresnote ist“, so der Maturant der größten Schule des Weinviertels. Dies nehme einigen ein wenig die Nervosität. „Zwar wäre mehr Zeit, wie in den vergangenen Jahren, nett, aber wir schaffen das auch so“, ist sich der 19-Jährige sicher.

Währenddessen bereitet sich Katharina Wiesmüller mit ihren Schulkollegen an der HLT Retz auf die RDP vor und meint: „Über die Beibehaltung der 30-Prozent-Regel bin ich sehr froh, da man einfach entspannter in die schriftlichen Prüfungen reingeht. Wenn man sich während des Schuljahres bemüht hat, ist es schön, dass das honoriert wird.“ Die Zeit ist aus Elternsicht nicht weniger aufregend, wie es Mutter Melanie Wiesmüller zusammenfasst: „Es ist schön, diese spannende Zeit nochmal miterleben zu dürfen und mitzufiebern, nachdem die eigene Matura schon 35 Jahre her ist.“

Abschließend appellieren Fiona Brammer und Doris Hauser von der HLT Retz an alle Maturanten: „Diese paar Monate sind für jeden Schüler nervenaufreibend. Dennoch solltet ihr auf euch selbst vertrauen. All die Jahre wurdet ihr auf diesen Tag vorbereitet. Zeigt, was ihr draufhabt!“

