Weiße Fahnen und springende Lebensmittel-Experten

An der Hollabrunner HAK traten 49 Schüler in zwei Klassen zur Matura an; davon konnten sich fünf Schüler über einen ausgezeichneten Erfolg und zehn über einen guten Erfolg freuen. „Mathematik hat den Kandidaten am meisten Probleme bereitet“, weiß Direktorin Andrea Filz.

Am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn traten zwei Klassen zur Matura an, davon schaffte eine eine „weiße Fahne“. Von den 33 Kandidaten haben 14 einen ausgezeichneten und vier einen guten Erfolg. Das Fach Mathematik haben alle positiv abgeschlossen.

„Drei Schüler hatten bei der Matura lauter Einser, das muss man erst einmal schaffen“, ist Jutta Kadletz, Direktorin des Hollabrunner Bundesgymnasiums, stolz auf ihre Maturanten. Von den 41 Kandidaten, die zur Reifeprüfung angetreten sind, haben diese 14 mit einem ausgezeichneten und acht mit einem guten Erfolg abgeschlossen. 15 Maturanten traten übrigens bei der Frau Direktor in Geographie- und Wirtschaftskunde an. Das freute sie besonders, denn: Es war Kadletz' letzte Klasse, die sie zur Matura begleitete. Mit dem Ende des Schuljahres endet auch ihrer Karriere am BG/BRG Hollabrunn, die 60-Jährige begibt sich in den Ruhestand.

Weiße Fahne für Elektroniker und „springende“ Lebensmitteltechnologen

An der HTL Hollabrunn sind 106 Schüler zur Matura angetreten, davon haben 15 mit ausgezeichnetem und 14 mit gutem Erfolg bestanden. Die Abteilung für Elektronik und technische Informatik hat sogar eine weiße Fahne. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch gab es wenig Probleme; zehn Schüler sind an der Fachtheorie gescheitert.

An der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie traten zwei Klassen zur Matura an, davon hat eine mit „weißer Fahne“ geglänzt. Von den 43 Kandidaten haben vier einen ausgezeichneten und sechs einen guten Erfolg gemeistert. Die meisten Schwierigkeiten bereiteten Mathematik und die Fachtheorie.

Bei den Lebensmitteltechnologen hat sich im Rahmen der Maturantenfeier übrigens schon seit Jahrzehnten die Tradition des „Freispringens“ etabliert. Die Schule für Lebensmitteltechnologie ist eng mit der Metzgerei verbunden, wo es den traditionellen „Metzgersprung“ in ein Fass mit kaltem Wasser gib. Damit sollen sich die Absolventen von den Sünden reinwaschen, die sie während der Lehrzeit begangen haben.

Drei ausgezeichnete und zwei gute Erfolge gab es an der HLT Retz bei der Abschlussprüfung zur Hotelfachschule, die insgesamt 19 Kandidaten an den Tourismusschulen Retz ablegten. Die Reife- und Diplomprüfung (Höhere Lehranstalt für Tourismus und Aufbaulehrgang für Tourismus) absolvierten 28 Jungtouristiker. Hier waren sechs ausgezeichnete Erfolge und drei gute Erfolge zu verzeichnen.

„Ich denke, dass das Ergebnisse sind, auf die wir alle stolz sein können, da diese Schüler die volle Breite von Corona in der Schule erlebt haben und daher die positiven Zeugnisse auch ein Zeugnis dafür sind, dass sie trotzdem einen guten Unterricht bekommen haben und bestens auf die abschließenden Prüfungen vorbereitet worden sind – und das im praktischen und theoretischen Bereich“, bilanziert Barbara Sablik-Baumgartner, Direktorin der HLT Retz.

Der Großteil der Jugendlichen habe übrigens auch das Lernen für die mündlichen Prüfungen sehr ernst genommen und sich nicht darauf ausgeruht, dass seit kurzem die Jahresnote in die Gesamtnote miteinfließt.

Stolz auf Mathe-Bilanz an der HLW Hollabrunn

81 Schüler traten heuer an der HLW Hollabrunn zur Matura an. Die Aufgabenstellungen der schriftlichen Klausuren seien anspruchsvoll, für die Jugendlichen aber gut machbar gewesen, resümiert Direktorin Marion Hofmann. „So können wir uns über ein sehr gutes Maturaergebnis freuen, das auch eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr und folglich bessere Ergebnisse zeigt.“

Besonders stolz ist die HLW-Leiterin auf die Ergebnisse in Mathematik: „Bei der schriftlichen Klausur gab es nur zwei negative Beurteilungen, die von den Schülern erfolgreich mündlich kompensiert werden konnten.“

Die Ergebnisse seien auch deshalb so erfreulich und besonders hervorzuheben, weil die Vorbereitung auf die Matura in diesem Schuljahr aufgrund der pandemiebedingten Lerndefizite der vergangenen Jahre sowohl für die Absolventen als auch für die Lehrerschaft besonders herausfordernd war und großen zusätzlichen Einsatz verlangte. „Ich bin stolz auf unser engagiertes Team und die Schüler, die diese Herausforderung erfolgreich gemeistert haben“, betont Hofmann.