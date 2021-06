Große Erleichterung und Dankbarkeit machen sich bei Abdullah Hosaini breit. Der 22-jährige ehemalige Schüler der HLW Hollabrunn, der 2015 aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet war, bekam humanitäres Bleiberecht zugesprochen.

Noch dieses Jahr will der junge Mann seine Kellner-Lehre abschließen, sein momentaner Lehrherr möchte ihn weiterhin in seinem Betrieb in Mayrhofen (Tirol) beschäftigen. Wie die NÖN berichtete, drohte dem jungen Mann nach negativen Asylbescheiden die Abschiebung nach Afghanistan.

„Wir haben mit Abdullah mitgezittert“

Positiv wirkte sich auf das Verfahren nicht zuletzt die mediale Aufmerksamkeit aus, unterstützt durch eine Petition der Hollabrunner HLW-Schüler, die knapp 27.000 Unterschriften zählte. Die Welle der Solidarität trug einen entscheidenden Teil dazu bei, dass Hosaini die Zeit der Ungewissheit einigermaßen gefestigt überstand und er sich weiterhin auf seine Ausbildung konzentrieren konnte.

Seine ehemaligen Schulkolleginnen und Lehrer aus Hollabrunn atmen nun erleichtert auf, wie HLW-Lehrerin Alexandra Fiedler bestätigt: „Wir alle haben mit Abdullah mitgezittert, in den letzten Monaten oft an ihn gedacht und freuen uns daher natürlich ganz besonders, dass er sich jetzt in Österreich eine sichere Zukunft aufbauen kann.“ Besonders stolz sei die HLW auf ihre Absolventinnen, die „mit ihrer äußerst erfolgreichen Petition den Stein ins Rollen gebracht haben“.

Georg Ecker von den Grünen Hollabrunn freut sich ebenfalls, dass Hosaini „nun seinen Traum in der heimischen Hotellerie weiterleben kann“. Dabei habe die gewaltige Unterstützung auch aus dem Bezirk Hollabrunn gezeigt, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung in solchen Fällen ist. „Das sollten auch jene in der Politik, die Menschen wie Herrn Hosaini lieber abschieben würden, endlich anerkennen“, meint Ecker.

Abdullah Hosaini fühlt sich zur HLW Hollabrunn noch sehr verbunden. Eines ist für ihn klar: „Ich möchte mich so bald wie möglich mit meinen Mitschülern und Lehrern aus der HLW treffen und mich persönlich bei ihnen bedanken.“