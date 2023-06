Auch in Hollabrunn glänzen Autos für den guten Zweck

Am 16. Juni steht bei McDonald’s wieder das Putzen für den guten Zweck am Programm. Beim traditionellen „Car Wash Day“ lassen Mitarbeiter mit prominenten Unterstützern aus Politik, Sport und Kultur in ganz Österreich vormittags und nachmittags die Windschutzscheiben der McDrive-Gäste gegen eine freiwillige Spende glänzen. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Ronald McDonald Kinderhilfe – ein gemeinnütziger Verein, der Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht.

Unter dem Motto „Saubere Sache: Gutes tun“ werden auch in der Hollabrunner Gschmeidlerstraße die Windschutzscheiben strahlen. Übrigens: Die Ronald McDonald Kinderhilfe richtet aktuell ihr bereits fünftes Haus in Wiener Neustadt ein und plant den Neubau eines sechsten Hauses in Linz plant. Neben den bereits bestehenden Häusern in Wien, der Steiermark und in Salzburg unterstützt die Kinderhilfe damit zukünftig in zwei weiteren Bundesländern Familien während der Behandlungszeit an Spezialkliniken und Therapiezentren.