„Im ersten Bauabschnitt müssen anstelle der Regenwasserentlastungen, wo derzeit noch ungeklärtes Abwasser in den Landbach geleitet wird, Rückhaltebecken errichtet werden“, berichtet Bürgermeister Manfred Nigl bei einer Besichtigungstour.

Im Falle eines Starkregenereignisses wird das in den Kanälen befindliche Schmutzwasser in großen Rückhaltebecken aufgefangen, nachher wieder in den Kanal gepumpt und in die Kläranlage geleitet. In Oberretzbach entsteht ein Becken mit 400 m 3 und in Unterretzbach mit 600 m 3 Fassungsvermögen.

Neben diesen Becken müssen die vorhandenen Regenwasserentlastungen entfernt beziehungsweise in Trennbauwerke umgebaut werden, die mit Sensoren und Schiebern zur Drosselung der Abwassermenge ausgestattet sind.

Mit der Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung wurde die Firma Hydro Ingenieure GmbH aus Krems beauftragt. Die Auftragserteilung der Erd- und Baumeisterarbeiten ging nach einer öffentlichen Ausschreibung an die Bietergemeinschaft HaBau/Held & Francke aus Horn. Die maschinelle Ausrüstung mit Elektro-, Mess- und Regeltechnik wurde an die Firma Forstlechner aus Perg und die Betonprüfung an die Firma Hartl aus Wolkersdorf vergeben.

„Mit Gesamtkosten von 3,45 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt haben wir einen enormen finanziellen Aufwand zu tragen. Die Finanzierung erfolgt durch einen 24-prozentigen Zuschuss von Bund und Land und ein Darlehen auf 30 Jahre, das mit den Kanalbenützungsgebühren rückbezahlt werden muss“, erläutert der VP-Ortschef.

Die Fertigstellung dieses ersten Bauabschnitts ist mit September 2021 vorgesehen. In den kommenden Jahren müssen dann noch Teilungsbauwerke entlang von Kanalsträngen und punktuelle Kanalsanierungen erfolgen.

In Unterretzbach ist entlang der Hauptstraße die gänzliche Erneuerung des Kanalstranges erforderlich, da auch die Dimension vergrößert werden muss. „Mit unserem Anteil an der gemeinsamen Kläranlage in Haugsdorf vom Verband Mittleres Pulkautal müssen in den nächsten Jahren gewaltige Investitionen für die Abwasserreinigung getätigt werden“, sagt Nigl abschließend.