Retz übernimmt Kleinkinderbetreuung künftig selbst

Die Stadtgemeinde kündigt den Vertrag mit der Volkshilfe (Service Mensch GmbH) vorzeitig und wird die Kleinkindbetreuung künftig selbst übernehmen. „Wir haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht“, berichtete die zuständige ÖVP-Stadträtin Claudia Schnabl dem Gemeinderat. Sie kalkuliert mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 10.000 Euro.

Die Betreuung betrifft Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Übertritt in den Kindergarten. Bis das neue Gebäude am Rupert Rockenbauer-Platz fertiggestellt ist, werden die Kinder – aktuell 13 – weiter im Kids & Familiy-Kinderhaus in der Wieden betreut. „Es freut uns, dass wir das Personal übernehmen konnten. So müssen sich die Kleinen an keine neuen Bezugspersonen gewöhnen“, so Schnabl.

Der große Vorteil an der Übernahme soll sein, dass die Betreuungszeiten – gegenüber dem bisherigen Dreistufenmodell – flexibler gestaltet werden können. „Wir schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Eltern sind informiert, dass der Vertrag mit der Volkshilfe mit 31. August ausläuft“, erläuterte Schnabl.

Ob tatsächlich 10.000 Euro eingespart werden können, wollte ÖVP-Finanzstadtrat Roman Langer angesichts des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes für die Gemeinde noch in Zweifel ziehen: „Ich bin schon zufrieden, wenn wir eine bessere Flexibilität zum gleichen Preis liefern. Das Projekt unterstütze ich natürlich“, erklärte er.

Verwaltungsaufwand sei in der Kalkulation bereits eingerechnet, entgegnete Schnabl, die mit einer steigenden Nachfrage rechnet.

Das Essen wird übrigens weiter vom Pflegeheim bezogen und ohne Aufschlag an die Eltern weiterverrechnet. 10 Euro sind monatlich als Materialkostenbeitrag zu entrichten (unabhängig von der Zahl der angemeldeten Tage).

Für die Jause am Vormittag bzw. Nachmittag wird jeweils ein Pauschalbetrag von 1 Euro in Rechnung gestellt. Die neue Richtlinie sowie die Tarife wurden einstimmig beschlossen. Familien ohne Hauptwohnsitz in Österreich wird ein Infrastrukturaufschlag in Höhe von 60 Euro monatlich verrechnet.

