Im Schüttkasten wurde Werbung für die Trompete gemacht

Am 3. und 4. November 2023 hat Wolfgang Guggenberger in Retz einen Meisterkurs für Trompete abgehalten. Die Trompeterszene im Wein- und Waldviertel hat sich vernetzt, Musikschulen aus der Steiermark und Kärnten, das Konservatorium Brünn, die Musikschule Orechov und die Musikuniversität Wien haben zusammengearbeitet und es wurde ein Trompetenkonsortium installiert.

Mit musikalischem Pioniergeist erweitert Wolfgang Guggenberger kontinuierlich den Horizont seines Instruments. Er sprach über die Alexander-Technik, die Macht der Gedanken, warum Trompetenspieler wie Sänger denken müssen und wie sie das Prinzip „Song & Wind“ in der Praxis umsetzen.

Auch die Schüler der Musikschulen wurden in dieses Projekt eingebunden, das Werbung für Trompete machen und jedem in bester Erinnerung bleiben soll. Gerald Hoffmann bedankte sich bei Wolfgang Guggenberger: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir arbeiten durften!“

Zur Person

Der in Sonthofen (Allgäu) geborene Wolfgang Guggenberger wurde in seiner Jugend bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 1. Bundespreis und dem Europäischen Preis bei „Jugend musiziert“. 1978 profilierte er sich als Preisträger und Stipendiat beim renommierten Deutschen Musikwettbewerb. Seine Studienzeit in München bei Rolf Quinque und in Trossingen bei Horst-Dieter Bolz ergänzte er mit einem künstlerisch prägenden, zweijährigen Intensivstudium in Chicago bei Vincent Cichowicz, Adolph Herseth und Arnold Jacobs.

Es folgten Orchesterengagements unter anderem beim Rundfunkorchester des BR, dem Sinfonieorchester des HR, beim Bach-Collegium Stuttgart sowie als Solotrompeter der Württembergischen Philharmonie. Von 1986 bis 2005 war Wolfgang Guggenberger Dozent für Trompete am Richard-Strauss-Konservatorium München. 2004 erschienen seine Studien für eine oder zwei Trompeten, „Basics Plus“, die heute zum Standardrepertoire der Blechbläserpädagogik gehören.

Die Leidenschaft für sein Instrument vermittelt Wolfgang Guggenberger auch seinen Studenten als Professor an der Musikhochschule in Trossingen und als Gastprofessor an der Norwegian Music Academy in Oslo.