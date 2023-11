Sechs von 94 Meisterbriefen gingen in den Bezirk Hollabrunn

Bei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventen ihre Meisterbriefe. 41 davon wurden im Bereich Landwirtschaft überreicht, 14 in Weinbau und Kellerwirtschaft, 17 in der Sparte „Obstbau und Obstverarbeitung“, 21 in der Bienenwirtschaft und ein Meisterbrief in der Forstwirtschaft.

Aus dem Bezirk Hollabrunn wurden folgende Meister von prominenter Runde geehrt:

Maximilian Panholzer, Ravelsbach, Weinbau & Kellerwirtschaft

Matthias Waldherr, Zellerndorf, Weinbau & Kellerwirtschaft

Franz Schleinzer, Unterretzbach, Weinbau & Kellerwirtschaft

Gottfried Wasner, Göllersdorf, Landwirtschaft

Patrick Riedl, Göllersdorf, Landwirtschaft

Franz Greil, Frauendorf an der Schmida, Landwirtschaft

LH-Stellvertreter Pernkopf sprach von einer anspruchsvollen und umfangreichen Ausbildung: „Die Absolventen haben viel Zeit und Anstrengung investiert und können nun die Früchte ihrer harten Arbeit ernten.“ Es sei eine Investition für die Zukunft ihrer Betriebe und die gesamte Land- und Forstwirtschaft. Denn, so Pernkopf: „Die Bauern garantieren und stehen für Versorgungssicherheit in einer Zeit, die im Umbruch ist. Eine gute und praxisorientierte Ausbildung ist dafür ein absolut wichtiger Grundstein.“

Über die Meisterausbildung

Die Meisterausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen wird von der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle organisiert und dezentral an einigen Landwirtschaftlichen Fachschulen und der LK Technik Mold angeboten. Im Zentrum der dreijährigen Meisterausbildung steht neben der fachlichen, persönlichen und unternehmerischen Schulung die Erstellung eines persönlichen Betriebsentwicklungskonzeptes. In dieser „Meisterarbeit“ geht es darum, Bestehendes zu überdenken, Talente zu erkennen, Fähigkeiten zu entwickeln und innovative Veränderungsschritte in den Betrieben einzuleiten.

Die ARGE der Meister bietet den über 5.400 Mitgliedern viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Erfahrungsaustausch. Ziel ist es zudem, das allgemeine Verständnis für die Herausforderungen der Land- und Forstwirtschaft zu fördern. So werden regelmäßig Fachtagungen und Fachexkursionen angeboten.