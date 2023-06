Melos und Logos Oberdürnbach erinnert an Lotte Ingrisch und Gottfried von Einem

In der Filialkirche zur Heiligen Katharina wird zu Ehren zweier großer Künstler wieder große Kunst geboten. Foto: Günter Rapp

D ie Filialkirche zur Heiligen Katharina ist am Samstag, 24. Juni, Schauplatz eines Festes zu Ehren von Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch, die gemeinsam in Oberdürnbach lebten. Musik des bekannten Komponisten und Texte der Literatin stehen am Programm.

Um 17 Uhr wird das Fest mit einer Fanfare eröffnet. Internationale Solisten werden Einems „Sonate für Violoncello und Klavier“, „Musik für Solo-Cello“ und „Sonate für Violine und Klavier“ interpretieren. Von HK Gruber werden „6 Episoden (aus einer unterbrochenen Chronik) für Klavier solo“ und „4 Stücke für Violine solo“ zu hören sein. Dazu bringt die Musik- und Psychotherapeutin Elena Fitzthum einen Vortrag darüber, „was Musik so alles kann“. Sie ist langjährige Lektorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und Vorsitzende des Wiener Instituts für Musiktherapie. Der Komponist und Musiker Gottfried von Einem und seine Gattin Lotte Ingrisch haben viele Jahre im ehemaligen Schulhaus in der Maissauer Ortsgemeinde Oberdürnbach gelebt. Heute ist in diesem Gebäude, das Ingrisch nach dem Tod ihres Mann der Gemeinde schenkte, eine Gedenkstätte für das Künstlerpaar eingerichtet. Veranstalter sind die „Internationale Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch Gesellschaft“ und das Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Gesellschaft der Freunde der ÖAW. Die Kirche zur Heiligen Katharina steht im Mittelpunkt des Einem- und Ingrisch-Festes. Foto: Günter Rapp