Menschliche Andacht bei „Ylvies Weihnacht“

Unter dem Namen „Ylvies Weihnacht“ lud die Familie Pfeifer zu gemeinsamen Punschen in ihre Mühle. In liebevoll weihnachtlich gestalteter Kulisse gab es vielerlei zu entdecken: Die Jagdhornbläser Altenmarkt und Erich Harrer spielten auf, Kinder lauschten gespannt den Weihnachtsgeschichten von Elisabeth Schöffl-Pöll.

Das Highlight war die Weihnachtsandacht in Ylvies Kapelle, die erst vor Kurzem, wie die NÖN berichtete, eröffnet wurde. So schwärmten die Gäste von der „tollen und menschlichen“ Andacht des Diakons in die „sehr geschmackvollen“ Kapelle. Als Abschluss gab der Männerchor Breitenwaida noch eine andächtige Gesangseinlage zum Besten.

Trotz eindrucksvollen Programm waren es wieder die Pfeifers, die bei den Gästen für die größte Begeisterung sorgten. „Die Hausleute sind einfach die besten“, hieß es etwa. Die Pfeifers selbst freuten sich jedenfalls über die vielen Besucher, die stundenlang den bitterkalten Temperaturen trotzten. „Es war schön, gemeinsam zusammen zu kommen und das Jahr ausklingen zu lassen“, war Harald Pfeifer mit der Erstauflage von „Ylvies Weihnacht“ sehr zufrieden.

