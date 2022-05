Wechsel an FF-Spitze: Ära Achtsnit nach 31 Jahren zu Ende

Bürgermeister Fritz Schechter (Mitte) verabschiedete Altkommandant Werner Achtsnit (r.) und seinen Stellvertreter Franz Frank (l.) in den Feuerwehr-Ruhestand. Daniel Ziegler (2.v.r.) tritt in Achtsnits Fußstapfen, an seiner Seite als Stellvertreter ist Andreas Waller.

Foto: FF Merkersdorf