100 Tage Landtagsabgeordneter: „Die Antreiber sind definitiv wir!“

Michael Sommer war bei den Landtagswahlen der FPÖ-Spitzenkandidat im Bezirk Hollabrunn. Auf der Landesliste der Freiheitlichen war der damals 26-Jährige auf Platz 18 gereiht. „Da war nicht absehbar, dass ich in den Landtag einziehen werde“, sagt Sommer rückblickend.

Trotz seines jungen Alters ist er kein Polit-Neuling. Seit 2020 ist er im Hollabrunner Gemeinderat vertreten, politische Funktionen hatte er davor schon einige. Aktuell ist er seit 2017 Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen Jugend, seit Dezember 2019 Stadtparteiobmann der FPÖ und seit Anfang 2022 Landesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft.

Zusammenschluss mit ÖVP: „Eine Zweckgemeinschaft“

Was war für ihn bisher die größte Überraschung? „Die erste Überraschung war gleich nach der Wahl, als die ÖVP die Verhandlungen mit uns aufgenommen hat“, waren die Freiheitlichen davon überzeugt, dass es in Niederösterreich ein schwarz-rote Regierung geben werde. Sommer ist einer, der nie mit Kritik an der ÖVP gespart hat, egal, ob auf lokaler, Bundes- oder Landesebene. Wie tut er sich mit dem schwarz-blauen Zusammenschluss? „Es ist eine Zweckgemeinschaft“, sagt er. Fan der ÖVP sei er aber immer noch nicht. „Dann wäre ich ja ÖVP-Politiker geworden und nicht FPÖ-Politiker.“

Dennoch gebe es positive Seiten: „Es war schnell klar, dass es keine ÖVP-Alleinregierung mit uns als Anhängsel wird“, laufe die Zusammenarbeit mit den schwarzen Mandataren gut und professionell. „Wir haben gesehen: Wenn man die ÖVP anschiebt, dann bewegt sie sich auch“, spricht der jüngste Landtagsabgeordnete davon, dass alle Punkte, die in den vergangenen 100 Tagen abgearbeitet worden sind, von den Freiheitlichen gekommen seien.

Wenn man die ÖVP anschiebt, dann bewegt sie sich auch. Michael Sommer, Landtagsabgeordneter der FPÖ

Als einen der wichtigsten Punkte nennt Sommer den Corona-Fonds, der vom Land beschlossen wurde. Der 27-Jährige ist auch Jugend- und Bildungssprecher der Freiheitlichen im Landtag; gerade für diese Zielgruppe sei der Fonds wichtig. „Es wurde enormer psychischer Schaden an den Kindern und Jugendlichen angerichtet, weil man sie fast zwei Jahre von ihren Freunden weggesperrt hat.“ Schulisch gebe es ebenfalls einige Defizite durch das Distance-Learning. „Jeder von uns weiß, wie aufmerksam man bei Online-Seminaren ist. Da macht man alles, nur nicht zuhören ...“ Den Wohn- und Heizkostenzuschuss sowie die Abschaffung des Interessensbeitrags oder der GIS-Gebühren heftet Sommer ebenfalls auf die freiheitliche Fahne.

„Die Antreiber sind definitiv wir“, betont er und ergänzt: „Dafür sind wir auch gewählt worden und nicht dafür, dass wir fünf Jahre die Füße auf den Schreibtisch legen. Wir wollen vernünftige Lösungen für die Bürger und keine Chaos-Politik.“ Damit blickt er auf die Sozialdemokraten, über deren Verhalten im Landtag sich Sommer oft wundert. Abgesehen von Zwischenrufen und ständigem Stören bei Reden („Manche wären als Stand-up- Comedians besser aufgehoben“) seien die Roten nun plötzlich gegen Dinge, die sie einmal selbst gefordert haben, „nur weil sie von der Regierung kommen“.

Michael Sommer: Hollabrunn wird im typischen ÖVP-Stil regiert

Auf Landesebene ist Sommer Teil einer der Regierungsparteien, auf lokaler Ebene sitzt er als einziger freiheitlicher Mandatar im Hollabrunner Gemeinderat, in dem die ÖVP mit 20 von 37 Mandataren die absolute Mehrheit hat. Der größte Unterschied dieser beiden Welten? „Hollabrunn ist definitiv schöner als St. Pölten“, lacht er. In Hollabrunn werde im typischen ÖVP-Stil regiert. „Da haben sie die Absolute, darum sind alle anderen wurscht. Im Land ist die Kompromissbereitschaft da.“ Das zeige für den Freiheitlichen deutlich, wie wichtig es wäre, dass die ÖVP ihre absolute Mehrheit auch in der Bezirkshauptstadt verliert. „Dann kommt es zu einer Öffnung. Die würde der ÖVP guttun, das sieht man ja jetzt im Land ...“

Mit Georg Ecker, dem Landtagsabgeordneten der Grünen, habe Sommer in drei Ausschüssen (Bildung, Europa sowie Bildung und Finanzen) einige Berührungspunkte. Die Zusammenarbeit sei gut, obwohl die beiden Hollabrunner in der Sache oft anderer Meinung sind. Mit Richard Hogl (ÖVP) habe er kaum Berührungspunkte.

„Ich bin froh über jeden Input“

Da der FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer unter anderem für Infrastruktur und Verkehr zuständig ist, darf Sommer seine Vertretung übernehmen, wenn im Bezirk in diesen Bereichen Baustellen eröffnet, besichtigt oder abgeschlossen werden. „Das hat die ÖVP so eingeführt“, kommt er nicht umhin, über diese Fototermine zu schmunzeln. Fünf solcher hat er in seinen ersten 100 Tagen als Landtagsabgeordneter bereits absolviert. Der sechste steht am Montag (3. Juli) an, da wird mit dem Bau der Göllersbachbrücke in Viendorf begonnen.

Sommers Fazit nach 100 Tagen? „Ich bin gerne Abgeordneter und dankbar, dass ich es schon in meinem jungen Alter sein darf. Es macht mir wirklich große Freude.“ Nun kommen die Bürger offener auf ihn zu und sagen ihm, was ihnen auf dem Herzen liegt, meint er. „Ich bin froh über jeden Input. Ich wurde gewählt, um dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht.“