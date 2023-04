Rugby-Kollege ebnete den Weg zu Hollabrunner Öko-Gel

Am Mittwoch, 19.4., erfolgt am Kapellenfeldweg 7 der Spatenstich für die Green Legacy GmbH. Das Green-Tech-Unternehmen investiert, wie bereits berichtet, drei Millionen Euro, um hier das ökologische Hydrogel Polyter zu produzieren – einen innovativen Bodenhilfsstoff, der Wasser bis zum 300-fachen seines Eigengewichts speichert und bei Bedarf an die Pflanze abgibt. Die NÖN sprach mit Geschäftsführer Antonio de Vall, einem gebürtigen Wiener, der nach 25 Jahren in der Industrie umsattelte.

NÖN: Erzählen Sie, wie es dazu kam, dass Sie nun Polyter groß herausbringen wollen …

Antonio de Vall: Ich war 20 Jahre lang bei einem großen österreichischen Konzern und habe dann 2016 entschieden, mich auf eigene Beine zu stellen. Zunächst im selben Metier. In meinem Privatleben bin ich seit vielen Jahren in einem Rugby-Verein aktiv, habe dort mit einem Spielerkollegen – ein gebürtiger Argentinier, der bei der UNO gearbeitet hat – ein Gespräch geführt und bin so zufällig auf Polyter gekommen. Er hat gemeint, wir sollten da was machen, und so hat die Reise begonnen. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, dass wir mit dem Aufbau der Betriebsstätte den nächsten großen Schritt machen können.

Polyter soll einen Beitrag zur Klimawandelanpassung leisten. Wie wichtig ist Ihnen das persönlich?

de Vall: Wir sind beide Familienväter und haben beide die Philosophie, dass wir die Erde ein bisschen besser verlassen wollen als wir sie betreten haben und ich glaube, dass das Produkt ziemlich gut dazu passt. Wir sehen es bei unseren Kindern, wie wichtig es ist, dass man sich für die nächsten Generationen ein bisschen verantwortlich fühlt. Wir erleben einen riesigen Wechsel, der Einfluss auf alle Lebewesen hat. Hier etwas beitragen zu können, motiviert uns sehr.

Wie erleben Sie den Wandel selbst bei Ihren Kindern?

de Vall: Sie sehen unsere Generation schon mit anderen Augen, als wir uns selber sehen. Mein Sohn ist zum Beispiel ein entspannter Vegetarier. Hauptsächlich wegen der Art und Weise, wie Tiere gehalten werden. Es könne ja wohl nicht sein, dass wir das brauchen, um uns zu ernähren. Die junge Generation schaut mehr darauf, wie mit dem Planeten umgegangen wird. Ich bin jetzt 52. Bei uns war das ganz anders.

Polyter war als Erfindung eines Franzosen lange wenig bekannt. Was war so schwierig, dieses Öko-Gel zu etablieren?

de Vall: Wenn man ein Produkt dieser Art hat, ist es wichtig, dass man eine ordentliche Zulassung hat, es weiterentwickelt und auf gesunde Beine stellt. Es braucht eine vernünftige Vertriebsstruktur und Tests, denn am Ende des Tages ist es ein Produkt, das auch in der Lebensmittelproduktion eingesetzt wird. Wir haben seit vielen Jahren zum Beispiel eine Testreihe mit der BOKU in Tulln, mit der AGES oder auch mit der Weinbauschule Klosterneuburg.

Eine chinesische Unternehmerin investiert in Ihr Projekt und hat es damit erst ermöglicht. Wie kam das?

de Vall: Es hat tatsächlich eine gewisse Zeit gedauert, einen Partner zu finden, der den Weg in der Art und Weise mit uns geht, wie wir uns das vorstellen; wir haben es über unterschiedlichste Kanäle versucht und letztlich hat wieder der Zufall mitgespielt.

Stand Österreich als Standort jemals infrage?

de Vall: Nein. Das war uns wichtig, weil Österreich bei nachhaltiger Landwirtschaft ein Vorreiter ist und wir hier lokale Arbeitsplätze schaffen wollen. Wir haben kein Interesse, in einem Billiglohnland zu produzieren, und sind überzeugt, dass Österreich mit seiner Expertise und Infrastruktur ein hervorragender Standort ist.

Wobei es ja konkret Hollabrunn getroffen hat. Warum?

de Vall: Eines ist klar: Ein Produkt für die Landwirtschaft gehört in eine ländliche Region, die dieses Thema, die Trockenheit, spürt; die aber sehr wohl auch ein regionales Zentrum ist. Hollabrunn hat sich als Schulstadt angeboten und bietet genau die Expertise, die wir benötigen. Zudem gab’s hier eine private Vernetzung. Ein paar andere Regionen hätten auch gepasst, doch das Hollabrunner Paket war einzigartig. Die Wirtschaftskammer hat uns gut unterstützt und die Gemeinde großes Interesse gezeigt; die Gesprächsbasis hat gepasst.

Wie erleben Sie das Problem der zunehmenden Trockenheit?

de Vall: Es ist dramatisch. Als wir begonnen haben, war das Thema noch nicht in dieser Ausprägung spürbar. Es betrifft ja Wein, Forst, Obstbau und Gartenbau gleichermaßen, wir reden von allen Lebensbereichen und es ist mittlerweile auch eine massive Herausforderung für Regionen, die bis jetzt wasserreich waren. Die Landwirtschaft gerät unter Druck. Polyter ist kein Wunder- und Allheilmittel – das gibt es nicht –, aber eine der Möglichkeiten, dem Trend entgegenzuwirken.

Bis Ende des Jahres sollen in Hollabrunn 20 Mitarbeiter beschäftigt werden. Wo steht Ihr Unternehmen wirtschaftlich gerade?

de Vall: Wir sind im Aufbau und mit der Entwicklung durchaus zufrieden. Natürlich hat uns Corona ein wenig getroffen, weil wir viel Aufklärungsarbeit bei den Landwirten vor Ort leisten müssen. Es war wichtig, ein Investment zu bekommen, das uns im Aufbau der Strukturen beschleunigt, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Wie ist Ihr Zugang zur Pflanzenschutzthematik, die für die Landwirtschaft ebenfalls ein Klotz am Bein ist?

de Vall: Österreich wird hier sehr wohl als Vorreiter gesehen und langfristig ist es der richtige Weg. Wenn auf diesem Weg Benachteiligung entstehen, muss man schauen, wie man diese am besten abfedern kann.

Wie groß ist das Export-Thema bereits?

de Vall: Wir sind auch in Deutschland schon sehr aktiv und haben vereinzelt Versuchsreihen auf globaler Ebene. Die Trockenheit ist ein sichtbares Thema und wir müssen schauen, dass wir uns nicht selbst überholen. Langristig wollen wir uns aber schon auf ein globales Agieren ausrichten. Hollabrunn bleibt aber definitiv der Hauptstandort.

Wie sieht Ihre Arbeitswoche aus?

de Vall: Bunt gemischt. Ich bin viel unterwegs, aber Arbeit ist eine Tätigkeit und kein Ort. Wir sind von unserem Thema wirklich beseelt. Es passt zu Österreich, es passt zur Region – eine stimmige Geschichte. Es war ein langer Weg und wir freuen uns wirklich schon darauf, durchzustarten.

Welche Fachkräfte braucht Ihr Unternehmen?

de Vall: Wir brauchen Fachkräfte querbeet. Wir brauchen die landwirtschaftliche Expertise, aber auch Absolventen der HTL für Lebensmitteltechnologie sind extrem wichtig mit ihrem Wissen über Chemie und Mikrobiologie. Wir brauchen Fachkräfte in der Automation, in der Finanzverwaltung. Die Schulstadt Hollabrunn deckt hier viel ab und wir haben natürlich auch die Vision, dass wir Kooperationen mit den Schulen starten.

Wie sparen Sie selbst Wasser?

de Vall: Ich setze Wasser möglichst vernünftig ein – und ich verwende, welch Überraschung, Polyter selbst bei mir im Garten und bei meinen Pflanzen und merke, wie es wirkt und dass ich weniger oft bewässern muss.

Wenn ich nun selbst Polyter verwenden will: Wo bekomme ich es, was kostet es mich und wie funktioniert es?

de Vall: Unser Produkt ist derzeit exklusiv in den Lagerhäusern erhältlich, auch in Kleinpackungen für Privatanwender. Die Kosten liegen bei 10 bis 20 Cent pro Setzling. Es bleibt drei bis fünf Jahre im Boden und reduziert den Bewässerungsaufwand um etwa 50 Prozent. Man kann sich Polyter vorstellen wie eine Windel, die Wasser aufsaugt, aber den Großteil wieder abgibt, wenn es die Pflanze benötigt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.