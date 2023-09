Annika im Brunnen: Camp der Musikschule Retz

Das diesjährige Musikcamp der Musikschule Retzer Land fand in Retz statt. 23 musikbegeisterte Kids wurden von den Musikschullehrern und den Jugendreferenten der Heimatgemeinden bestens betreut. Neben lässigen Stunden rund um Rhythmus, Chorgesang, Ensemble- und Orchesterproben standen als Ausgleich auch Ballspiele und kreatives Basteln bis zur Fotosafari am Programm - und als Krönung der drei Tage ein gemeinsames öffentliches Schlusskonzert im Schüttkasten. Die Besucher, unter ihnen natürlich stolze Eltern und Großeltern, kamen in Scharen.

Das gemeinsame Konzert wurde durch die Geschichte „Der Zauberbrunnen“ umrahmt. Dabei ging es um das posaunenspielende Mädchen Annika aus Retz, das auf dem Weg zur Musikstunde durch einen Windstoß die Notenblätter verlor, stolperte und in einen der Brunnen fiel. Wie aus Zauberhand wurde sie immer tiefer ins Wasser gezogen und gelangte zu einer wunderschönen Wiese. Als sie ein Schloss sah, bemerkte sie, dass sie in Schrattenthal gelandet war.

Zum Heiligen Stein gestolpert ...

Hier gab ihr der König eine Uhr und stellte ihr Musiker des Hofensembles zur Seite. Nach ein paar abenteuerlichen Erlebnissen kamen sie zu den Angergärten in Unterretzbach. Annika folgte einem wunderschönen Schmetterling und stolperte an einer Wurzel. Ein Portal tat sich auf und plötzlich standen alle am Heiligen Stein in Mitterretzbach. Annika erinnerte sich an ihre Posaunenstunde und alle wanderten gemeinsam nach Retz zurück.

Erschöpft von der Wanderung hielten sie Rast. Mit einer Pferdekutsche ging es zum Schüttkasten weiter. Beim Anblick eines Zauberers vor dem Schüttkasten wurde ihnen klar, dass sie sich in einer falschen Zeit befanden. Nur ein fehlerloses Konzert könnte sie von diesem Zauber befreien. Dabei wünscht sich doch jeder Musiker ein fehlerloses Konzert! Mit viel Übung gelang dieses, ein Portal ging auf und als dieses durchschritten war, waren wieder alle am richtigen Ort. Annika saß vor dem Brunnen und sah auf die Rathausuhr. Sie hatte noch zehn Minuten bis zur Posaunenstunde und eilte in die Musikschule.

Verantwortliche hinter den Chorkindern (v.l.): Anna Ulrich, Anja Wurm, Bernadette Eder, Joseph Pölz, Katharina Frey, Ernst Wally, Juliana Frey, Clemens Schinagl, Gerald Hoffmann, Eva Strohschneider, Stephan Schmid, Clemens Slama und Benedikt Fehringer. Foto: Wolfgang Hanousek

Die Geschichte wurden von den Kindern stationsweise vorgetragen und Ensembles spielten dazu passende Musikstücke. Beendet wurde die Aufführung mit dem Gesamtchor aller Musikschüler, Lehrer und Betreuer. Langanhaltender Beifall wurden danach allen zuteil.

Anna Ulrich meinte im Einklang mit allen Verantwortlichen: „Das Musikcamp fördert die musikalische Leistung und besonders die Kameradschaft zwischen Musikschülern und ihren Lehrern!“