Ravelsbacherin legte Quereinstieg in die Kfz-Branche hin

Neben der Jobvermittlung vom ersten Tag an bekommen AMS-Kunden, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss besitzen, ein attraktives Schulungsangebot. „42 Prozent aller Arbeitslosen im Bezirk Hollabrunn verfügen nur über einen Pflichtschulabschluss. Uns ist wichtig, möglichst viele dieser Jobsuchenden für eine Ausbildung zu gewinnen und zu gefragten Fachkräften der Zukunft zu qualifizieren", erklärt der Geschäftsstellenleiter des AMS Hollabrunn, Peter Kirchner.

155 Personen haben seit Jahresbeginn eine Berufs- und Bildungsberatung im Berufsinfozentrum des AMS Hollabrunn genutzt. 44 Jobsuchende haben heuer mit AMS-Hilfe bereits eine Fachkräfteausbildung in einem Betrieb oder einem der Ausbildungszentren gestartet. Eine davon ist Claudia Elsinger aus Ravelsbach.

„Mut zu einer Ausbildung hat mir gefehlt“

Nachdem sie ihre Friseurlehre aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, war Claudia Elsinger aus Ravelsbach fast 20 Jahre lang in unterschiedlichsten Berufsbereichen tätig. Sie jobbte im Verkauf, an der Kassa, im Lager und lernte als Montagearbeiterin den Umgang mit metallverarbeitenden Maschinen kennen. „Technik hat mich immer schon interessiert“, sagt sie, „vor allem der Kfz-Bereich, aber der Mut zu einer Ausbildung hat mir gefehlt“.

Im Herbst 2022 war es aber so weit. Nach einer ausführlichen Bildungsberatung im AMS Hollabrunn stieg Elsinger in das Programm „FiT-Frauen in Handwerk und Technik“ zur weiteren Abklärung ihrer Eignung für technische Berufe ein. Mithilfe der „Punktgenauen Qualifizierung“ und Unterstützung ihrer zuständigen Betreuerin von „Frauen für Frauen“ absolvierte sie schließlich mehrere Praktika in Kfz-Betrieben, die sie in ihrem Entschluss weiter bestärkten.

Wunsch: Mehr Offenheit für Frauen in technischen Berufen

„Die Suche nach einem Ausbildungsplatz hat sich dann aber doch schwierig gestaltet“, erzählt die Ravelsbacherin und wünscht sich mehr Offenheit bei den Betrieben für Frauen in technischen Berufen und für erwachsene Ausbildungsinteressierte. Bei der Firma „Wagenfarbe Piringer“ in Wien hat es für Elsinger aber schließlich geklappt. Seit April absolviert sie dort nun die Ausbildung zur Karosseriebautechnikerin und wird 2025 ihren außerordentlichen Lehrabschluss absolvieren.

Betriebsinhaber Thomas Piringer ist jedenfalls zufrieden mit seiner neuen Mitarbeiterin: „Frau Elsinger ist motiviert, interessiert und stellt sich geschickt an, das sind gute Voraussetzungen.“